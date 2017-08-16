"Бесчинства" в "Новониколаевске"

Не успели в Сети обсудить последнее заявление Натальи Поклонской - о том, как в Донецке прихожане при помощи икон с изображением Николая II и царской семьи отгоняют от храмов "бандеровцев" - как вокруг последнего императора вспыхнул новый скандал, на сей раз в Новосибирске.

16 июля - в преддверии годовщины расстрела царской семьи - в этом городе на территории собора Александра Невского был открыт памятник Николаю II и его сыну, цесаревичу Алексею. Уже 1 августа, однако, на памятник с топором напал некий местный житель, едва не отрубив наследнику-цесаревичу голову.

Настоятель собора Александра Невского, известный в городе протоиерей Александр Новопашин не удовлетворился предъявленным в связи с порчей памятника обвинением в вандализме и в статье, опубликованной на этой неделе на сайте собора предложил рассматривать дело в политической плоскости.

Что же побудило этого человека, взрослого, подчеркиваю, человека на такой ужасный поступок. Плюнуть в душу тысячам, если не десяткам тысяч людей. Ненависть? вражда? – да. Но могу предположить, что он мог бы и дальше ненавидеть, ненавидеть «про себя», не беря в руки топор, если бы в городе не усилилось давление «красных» на православную инициативу по установлению памятника святому Государю Императору, если бы не прозвучало по-настоящему провокационное заявление мэра о том, что, по его мнению, «Николай II – не та политическая фигура, которой нужно ставить памятники», если бы в социальных сетях не началась очередная травля царственных мучеников – зверски убиенных большевиками почти сто лет назад, если бы не было всей этой истории с фильмом «Матильда», премьеру которого руководитель департамента культуры и молодежной политики мэрии Терешкова предложила провести в нашем городе.

Новопашин, таким образом, обвинил мэра Новосибирска, коммуниста Анатолия Локтя, в провоцировании нападения на памятник. Речь идет о заявлении мэра, опубликованном на сайте КПРФ 21 июля:

Я не являюсь сторонником монархического строя, – поделился своими впечатлениями градоначальник. – Не являюсь сторонником и непосредственно Николая II. С моей точки зрения, в истории России есть ряд интересных имён руководителей страны, замечательных личностей, в том числе монархов. Однако Николая II я к ним не отношу.

При этом, поскольку памятник стоит на территории храма РПЦ, городские власти не имеют к его установке отношения - и соответственно не могут принять решения и о сносе. "Рядовые" коммунисты выступают против памятника еще более активно, напоминая о Ходынке. У них, впрочем, свой интерес - "если можно Николая II, почему нельзя Сталина?":

В прошлом году было много дискуссий по поводу того, правильно ли поступило Новосибирское областное отделение КПРФ, разместив в городе баннеры со Сталиным. Однако почему-то сейчас никто не говорит о том, что открытие памятника Николаю II в год 100-летия революции — это неприкрытая попытка раскола общества

Этот текст появился на сайте обкома КПРФ еще до нападения на памятник, а уже после него снести скульптуру призвали местные сталинисты:

Памятник Николаю II установлен без прохождения предусмотренных законодательством процедур согласования. Поэтому памятник подлежит сносу, как самовольно установленное строение. Установка памятника Николаю II в обход законных процедур создает правовой прецедент, дающий нам полное право поступить аналогичным образом — установить памятник Сталину без согласования с властями в центре города

Правда, мэр Локоть отнесся к этой инициативе прохладно:

Мэр назвал неправильной позицию сторонников тех или иных взглядов, утверждающих, что «наше должно быть принято всеми, а другие все плохие». Такие утверждения могут привести к «очень серьезным последствиям», считает он.​

Протоиерей Новопашин, впрочем, не удовлетворился этим и обвинил, в свою очередь, коммунистов в расколе общества. Но не только коммунистов - по его мнению, при мэре Локте (избранном при поддержке различных оппозиционных сил) в городе вообще все не так:

В Новосибирске давно уже сложилась крайне нездоровая атмосфера. На мой взгляд, в нашем городе, как ни в каком другом, дискредитируется Русская Православная Церковь, ее служители, попираются духовность и нравственность. Сначала эта "монстрация" с ее лозунгом «Ад наш!» (конечно их! кто бы в этом сомневался!), которая теперь проводится ежегодно с участием Терешковой, и ультрасовременным "художником" Лоскутовым, затем богохульные выставки галериста Гельмана, приезд в Новосибирск сатанинской рок-группы и ленинградского матерщинника, прогремевшая на всю страну отвратительная и богомерзкая кулябинская постановка «Тангейзер», приглашение Терешковой провести в городе премьерный показ провокационного фильма «Матильда», теперь вот разрушение памятника святым страстотерпцам… А власть молчит. <...>

Наконец, настоятель высказал предположение, что на самом деле Новосибирск следовало бы называть Новониколаевском.

Доколе эти бесчинства будут продолжаться в нашем городе, в городе, небесными покровителями которого являются святой благоверный князь Александр Невский и святитель Николай Чудотворец, в честь которого назван Государь Император Николай II, Помазанник Божий. В городе, который носит имя небесного покровителя святого Царя - Новониколаевск.

Несмотря на то, что Локоть говорил о памятнике в прошлом месяце, на него именно сейчас обрушились и другие православные публицисты. Националист Ростислав Антонов считает, что власти города не понимают, какова сейчас роль РПЦ в жизни общества:

власти Новосибирска не привыкли к той новой роли Православной Русской Церкви, которую сейчас она играет. С каждым годом значимость слова пастыря в России и в Новосибирске становится все более весомым, и не все к этому готовы, не все способны это нормально воспринять.

Публицист Андрей Хвалин говорит, что для нормализации ситуации в Новосибирске нужно, чтобы президент России снял мэра в связи с утратой доверия.​

А Егор Холмогоров на телеканале "Царьград" говорит, что ​поддержка мэром Новосибирска нападения на памятник убиенному царевичу Алексею, говорит о том, что он, как и цареубийцы, встал на сторону Абсолютного Зла.

В общем, Новосибирск становится новой горячей точкой на карте внезапно возникшего конфликта вокруг Николая II. Местное издание "Тайга.инфо", впрочем, охлаждает страсти, намекая на то, что протоиерей Новопашин мог обидеться на власти из-за внезапного оскудения финансирования:

Приход собора Александра Невского регулярно получал областные и федеральные гранты, но в 2017 году религиозное учреждение и его настоятель Александр Новопашин остались без этих денег. Храм просил 3,4 млн рублей на проект «Живи трезвым» у Фонда президентских грантов РФ, но не получил поддержку. Впрочем, как и региональная организация «Всемирный русский народный собор», которую возглавляет митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, просившая 2,67 млн на «сохранение исторической памяти».

Кроме того, собора нет в списке получателей субсидий и грантов новосибирского минрегионполитики в 2017 году. Областные власти дали лишь 450 тыс. рублей Новосибирской епархии РПЦ (на строительство спортивной площадки), «Всемирному русскому народному собору»(на проведение Кубка Георгия Победоносца по хоккею) и приходу храма во имя Евфросиньи Полоцкой («интерактивная площадка патриотического воспитания»). <...>

Центр религиоведческих исследований возглавляет известный борец с тоталитарными сектами Александр Дворкин. На сайте организации, например, обсуждается, связан ли замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко с сайентологией.Александр Новопашин, по данным базы «Контур-Фокус», также является одним из учредителей московской общественной организации «Центр религиоведческих исследований». <...>

Центр Дворкина и Новопашина получал федеральные гранты. РБК писал, что в 2013–2015 годах эта структура вместе с рядом организаций, близких к РПЦ и Московскому патриархату, получили в общей сложности около 256 млн рублей от государства на проекты, связанные с «официальной государственной риторикой».