В Балтиморе снесли памятник генералу Конфедерации Роберту Ли

В американском городе Балтимор (штат Мэриленд) в ночь на среду были снесены несколько памятников конфедератам. Ранее на них появились антирасистские надписи.

О сносе памятников власти заранее не объявляли. 14 августа мэр города Кэтрин Пью лишь сказала, что выполнила данное накануне обещание снести их как можно скорее, а сообщать о конкретном времени необходимости не было. По ее словам, власти прежде всего хотели избежать акций протеста, как это было в Шарлотсвилле (штат Виргиния).

На днях в городе Дарем (Северная Каролина) стихийно снесли статую солдату Конфедерации, в Луисвилле (Кентукки) и Атланте (Джорджия) памятники конфедератам были забрызганы краской.

С 12 августа, когда против намерения властей Шарлотсвилля ликвидировать статую генерала Роберта Ли, командовавшего силами Конфедерации во время Гражданской войны в США 1861–1865 годов, в городе вспыхнули беспорядки. Жертвой столкновений между белыми ультранационалистами и их противниками стала одна женщина, десятки людей были ранены. Виновный в гибели женщины задержан.

Афроамериканское население считает памятники конфедератам символами расизма.

