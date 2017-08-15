Трамп: "В столкновениях в Шарлоттсвиле виноваты обе стороны"

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не все факты известны о столкновениях в городе Шарлотсвилл Вирджинии, которые привели к гибели людей, когда и левые, и правые группировки применили силу. Трамп, отвечая на вопросы журналистов в фойе Trump Tower в Нью-Йорке, вернулся к своим первоначальным комментариям, сделанным в субботу, обвинив "многие стороны" в насилии в Шарлоттсвиле, хотя в понедельник он прямо осудил неонацистские группы.

"Они столкнулись друг с другом с дубинками ... было ужасно наблюдать за происходящим", - сказал Трамп репортерам на пресс-конференции, которая посвящалась инфраструктурной политике его администрации. Он сказал, что левые демонстранты "напали на группу других демонстрантов", подчеркнув, что не все в ней были неонацистами или сторонниками превосходства белой расы.

Ранее Трамп столкнулся с волной критики со стороны демократов и членов его собственной Республиканской партии в связи с его первоначальной реакцией на события в университетском городе Шарлотсвилл.

В результате столкновений в Шарлотсвилле три человека (включая двух полицейских) погибли, десятки получили ранения. Поводом для демонстрации ультраправых активистов стало решение городских властей снести памятник генералу Роберту Ли, возглавляшему силы Конфедерации во время Гражданской войны в США. Противники ультраправых тоже собрались в центре города, где и произошли столкновения.