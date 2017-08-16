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В Шарлотсвилле состоятся похороны женщины, убитой при столкновениях

Автомобиль, врезавшийся в толпу в Шарлотсвилле

В Шарлотсвилле в среду состоятся похороны и богослужение в память 32-х летней Хизер Хейер, убитой при столкновениях в субботу между сторонниками идей превосходства белой расы и их противниками. Подозреваемый в убийстве белый националист врезался на машине в демонстрантов и попытался скрыться, но был задержан. В результате Хизер Хейер погибла.

Столкновения продолжались несколько часов в субботу, когда белые националисты прибыли в Шарлотсвилль, чтобы защитить от демонтажа памятник генералу конфедератов Роберту Ли и попытались провести митинг протеста.

Жители обычно спокойного, либерального университетского города в Вирджинии были потрясены насилием, произошедшим в выходные, которое, по их словам, было вызвано приехавшими из других городов. На встрече в среду местный пастор Элвин Эдвардс призвал жителей продолжать работу, чтобы сделать Шарлотсвилль менее привлекательным местом для белых сторонников экстремизма.

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