Вестерос без Путина

Поклонники прославленного сериала "Игра престолов" получили редкую возможность пообщаться с автором саги "Песнь льда и пламени", которая легла в его основу: американский писатель-фантаст Джордж Р.Р. Мартин впервые приехал в Россию.

16 августа писатель дал пресс-конференцию в Петербурге в рамках Петербургской фантастической ассамблеи. ​Но не все вопросы удостоились ответа: как сообщает Росбалт, вопрос, к какому аристократическому семейству принадлежал бы Путин, если бы он существовал во вселенной "Песни льда и пламени", остался без комментария - переводчик просто отказался переводить его на английский язык. Не был полностью переведен и еще один вопрос, в котором Дональд Трамп сравнивался с Серсеей Ланнистер - его автор транслировал этот момент в Facebook:

Комментаторы недоумевают, а те из них, кто имеет отношение к переводческому делу и книгоиздательству, пытаются выяснить, что произошло на пресс-конференции.

Alexey Kovalev

Посмотрел кусок прессухи Джорджа Мартина в ТАСС, и это какой-то реально seven hells. Егор Холмогоров, корреспондент газеты "Культура", что-то пять минут затирает про то, что Серсея - это Трамп, а мертвецы - это Ким Чен Ын, Мартин всё это слушает с некоторым фейспалпом под хохот аудитории, потом выясняется, что переводчик всё это время и не думал синхронить, и говорит следующее, с таким буквально акцентом. "Ёр эбсолют энемис ар дэд мэнс".

Дальше Мартин начинает говорить, что на этот вопрос (его отношение к Толкину и этическая проблема уничтожения обезличенного врага, вопрос Холмогорова в целом был вполне уместный, только очень путаный) он уже миллион раз отвечал, но я уже не дослушал. Я просто не пойму, у нас что, такой дефицит синхронистов с самого популярного иностранного языка вообще в мире? Как можно так международные мероприятия организовывать? Хоть сам иди волонтёрь, чтоб не позорить страну.

Екатерина Шульман

Вот эта фраза как бы говорит нам, что это не совсем переводчик, а скорее агент или представитель интересов автора в России: «На этот вопрос у нас нет комментария», — сообщил переводчик.

Anastasia Zavozova

Я вот вчера видела - уж не знаю, серьезный или нет - список вопросов от издательства, которые нельзя задавать Мартину. Так что это какая-то непонятная ситуация и я бы подождала разъяснений, ну или подтверждений из других источников.

Ekaterina Shutova

Интересно было бы услышать версию переводчика.

В роли переводчика на пресс-конференции выступил Николай Кудрявцев, старший редактор издательства АСТ; своей версией происходящего он пока не поделился. ​До начала встречи журналистов попросили не задавать Джорджу Мартину вопросы, касающиеся здоровья и политики, сообщают "Ведомости". Кроме этого, организаторы предупредили, что Мартин не будет отвечать на вопросы о новой книге - "Ветра зимы". После того, как журналистка "Дождя" повторила вопрос о Путине по-английски, писатель все же дал ответ - впрочем, максимально уклончивый.

Natalia Rashkovskaya

Мартина издает "ЭКСМО", запись пресс-конференции у них на страничке висит. Вопрос про Путина ему задавали два раза, второй раз журналистка "Дождя" на английском. Мартин ответил: I don' t have sufficient expertise to tell a bunch of Russians what I think about Russian politics, you've got to sort that out for yourself. [Мои познания не настолько глубоки, чтобы делиться с россиянами своими мыслями о российской политике. Вам самим должно быть виднее.]

Порадовало российских поклонников разве что сообщение о том, что Мартин не против добавить в мир саги события российской истории.

Znak.com

С нетерпением ожидаем появления в сериале Всеволода Чаплина, Виталия Милонова и Елены Мизулиной 😉

Однако на то, что в саге появятся перечисленные персонажи, рассчитывать не стоит: речь шла о событиях средних веков, сообщил "Интерфакс", цитируя ответ писателя.

В саге нет русских влияний, я преимущественно черпаю вдохновение из Столетней войны, войны Алой и Белой розы, истории Франции. Хотел бы почерпнуть что-то из российской истории, но я читаю только по-английски. Но если найду что-то по средневековой российской истории, то „украду“ пару вещей для своего мира