Битва народа. Эфир в 19.05

Об интернет-баттле рэперов как о модели общественной коммуникации
Сталин, Гумилев, Тарковский, еврейский вопрос, генерал Власов, Кадыров и Чечня, великий русский язык, Навальный и другие животрепещущие темы, которые обсудили в рэп-баттле Оксимирон и Слава КПСС (Гнойный). Как хорошее знание литературы помогает риторическим ходам русский рэперов? Как Оксимирону удалось избежать нецензурной лексики в баттле? “Рэпер должен быть психологом, а не вести себя как у него на приеме”.
В студии Александр Горбачев, музыкальный критик, обозреватель портала Meduza; Михаил Фаустов, основатель народного слэма “Открой рот”, и журналист Радио Свобода Иван Мартыненко. По скайпу Артемий Троицкий, музыкальный критик, историк советской рок-музыки; по телефону Сева Москвин, диджей Comedy-радио, солист группы ГЛОМ.
В видеотрансляции в 19.05
Ведет программу Елена Фанайлова
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