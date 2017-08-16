Лондон обещает, что между Ольстером и Ирландией границ не будет

Великобритания пообещала, что после её выхода из Европейского Союза в 2019 году, никаких границ между Ольстером и Республикой Ирландия установлено не будет.

Иными словами - граждане стран ЕС смогут свободно попадать из Ирландии, входящей в Евросоюз, в Северную Ирландию и другие области Великобритании.

Как заявила в среду британский премьер-министр Тереза Мэй, Лондон будет контролировать процесс миграции с помощью выдачи разрешений на работу и других социальных рычагов.

До этого Британия не исключала введения пограничного контроля между Ольстером и Ирландией, чтобы сдерживать поток мигрантов. Это была одна из главных проблем на переговорах о Брекзите, поскольку Северная Ирландия - единственная часть британской территории, граничащая с ЕС.

На конец августа намечен очередной раунд переговоров между Лондоном и Брюсселем. Среди главных вопросов - права граждан ЕС, живущих в Британии, и британцев, живущих в странах ЕС, а также финансовые условия выхода Британии из ЕС.

Переговоры по Брекзиту начались 19 июня в Брюсселе и продлятся до конца 2018 года. После этого у сторон будет 6 месяцев на ратификацию достигнутых договорённостей в национальных парламентах.

