Хакеры взломали соцсети телеканала HBO

Хакеры из группировки OurMine взломали Twitter и Facebook американского телеканала HBO. Об этом сообщил журнал Variety. Злоумышленники на странице HBO в Twitter опубликовали сообщение, в котором написали, что тестируют систему безопасности телеканала, и попросили связаться с ними для обновления системы. Позднее HBO удалось вернуть доступ к своим аккаунтам в социальных сетях и сообщения были удалены.

В начале августа и конце июля хакеры взломали сеть HBO и получили доступ к информации о сериале "Игра престолов". Взломщики опубликовали в интернете сценарии к некоторым эпизодам сериала. По данным издания The Hollywood Reporter, телеканал предлагал мошенникам 250 тысяч долларов за похищенные данные.