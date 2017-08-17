Адвокат Виктора Януковича взял самоотвод

Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Мешечек отказался защищать его в деле о госизмене. Об этом Мешечек заявил в суде. Суд принял самоотвод госзащитника.

Адвокат подчеркнул, что дело Януковича оказалось для него слишком сложным. По закону несколько государственных адвокатов одновременно назначить нельзя. Поэтому Мешечек заявил, что он в одиночку не может обеспечить качественную защиту Януковича. Адвокат подчеркнул, что не имеет помощников. Прокуроры выступили против самоотвода. Они назвали это попыткой сорвать процесс.

Экс-президент Украины Янукович сейчас скрывается в России. Суд проходит заочно. Ему инкриминируют "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "государственную измену" и "ведение агрессивной войны". Януковича также обвиняют в том, что во время противостояния на Майдане в 2014 году он обратился к Кремлю с просьбой ввести войска на территорию Украины. Сторона обвинения намерена требовать для бывшего президента пожизненного заключения. Янукович своей вины не признает.

