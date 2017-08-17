США планируют поставить на Украину нелетальное оружие

Государственный департамент США объявил тендер на поставку нелетального оружия на Украину. Согласно условиям тендера, Киев получит защитное снаряжение, учебные пистолеты и патроны. Участники конкурса должны представить свои предложения до 22 августа.

Ранее Минобороны США рекомендовало Белому дому отправить на Украину переносные противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" на сумму около 50 миллионов долларов. По информации газеты The Wall Street Journal, оружие может быть использовано лишь в экстренных случаях, не в ходе рутинных военных действий.

Американские военные считают, что поставка оружия Киеву усилит сдерживание России на востоке Украины. Москва заявила, что этот шаг может привести к эскалации конфликта в Донбассе.