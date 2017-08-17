Президент США Трамп выступил против ликвидации памятников

Президент США Дональд Трамп выступил против ликвидации памятников в американских городах. В своём твиттере он написал, что историю нельзя изменить, а нужно изучать. Трамп считает, что убирать из городов и парков красивые статуи и монументы - значит лишать страну свидетельств её великой истории и культуры.

Ранее президент подверг резкой критике сенаторов-республиканцев и СМИ, осудивших его позицию относительно столкновений белых националистов и их противников в Шарлотсвилле 12 августа. Конфликт начался в связи с планом властей перенести статую генерала Конфедерации Роберта Ли.

Трамп назвал "возмутительной ложью" комментарий сенатора Линдси Грэма. Сенатор сказал, что слова Трампа о том, что в конфликте виновны обе стороны, "нравственно уравнивают" сторонников превосходства белой расы и их противников.

В ответ на призыв сенатора Джеффа Флейка открыто осудить белый ультранационализм - Трамп написал, что Флейк не играет в Сенате с существенной роли и просто "вреден".

Накануне президент распустил два консультативных бизнес-совета при администрации - в ответ на выход из них нескольких видных участников, осудивших заявления Трампа о конфликте в Шарлотсвилле.

В среду в городе собрались тысячи людей - на похороны и проведение траурных мероприятий в память о Хизер Хейер, погибшей 12 августа в результате столкновений между белыми ультранационалистами, протестовавшими против переноса памятника генералу Конфедерации Роберту Ли, и их противниками.