Известие о смерти легенды советского и российского кино Веры Глаголевой многих потрясло: совсем недавно знаменитая актриса и режиссер отпраздновала свадьбу дочери и приступила к съемкам нового фильма, который должен был выйти на экраны весной 2018 года.

Андрей Плахов

ВЕРА ГЛАГОЛЕВА (1956 - 2017)

Светлая, светлая память...

Виктор Шендерович

Самые точные слова - самые банальные. Невозможно поверить, что умерла Вера Глаголева.

Для нашего поколения - это удар в самое сердце, потому что мы все были в нее влюблены, конечно.

Я успел признаться ей в своей любви - лет тридцать спустя...

Elena Rykovtseva

Вера Глаголева. Невозможное потрясение, потому что она всегда ассоциировалась с молодостью. У нее такая редкая счастливая внешность, что она вообще не меняется, не стареет, вы не можете представить ее другой, она была с вами много-много лет, при этом вы менялись, а она нет, и это значит, что она ну никак не могла умереть, ну с чего бы это вдруг умерла такая милая и такая всегда-всегда молодая! И какие еще болезни, вот же, только что, я даже из телефона не успела удалить прошлогоднюю съемку с ММКФ, вот она, 30 июня 2016-го, такая как всегда, такая как 20, 30, 40 лет назад! И теперь она уже точно никогда не изменится. Такая судьба. Такая счастливая внешность и такая несчастная судьба, больше никогда не меняться. Невозможно жаль, невозможно с этим примириться, даже тем, кто не знал ее лично, просто очень давно она с нами, и казалось что навсегда, а вот нет. Горе.

Для многих имя актрисы осталось навсегда связано с фильмами 70-80-х годов: "В четверг и больше никогда" (1977), "Не стреляйте в белых лебедей" (1980), "Сошедшие с небес" (1986), "Выйти замуж за капитана" (1986).​

Лев Новоженов

Для меня Вера Глаголева - это "Выйти замуж за капитана" с необыкновенным Виктором Проскуриным,и останется навсегда живой.

Maxim Kononenko

Когда-то меня очень поразил фильм "Сошедшие с небес". Это был первый раз в моей жизни, когда я вдруг понял, что люди вполне могут быть мертвыми в тот момент, когда они еще вроде живые.

Теперь мертвые все.

Вера Глаголева умерла.

Timur Olevskiy

Умерла Вера Глаголева. Я не учился, на журфаке, но то что ее героиня, в фильме "Выйти замуж за капитана" засветила плёнку, что такой выбор тоже бывает, всегда держал в голове. Очень жаль. Очень. Земля ей пухом.

Vladimir Abarinov

Кроме "В четверг и больше никогда" я ничего и не вспомню. Но это как Татьяна Бедова, сыгравшая когда-то Соню Мармеладову и оставившая ноющую иглу в сердце на всю жизнь. Вырвать эту иглу - еще больнее, чем терпеть и упиваться болью. Таких актрис больше нет и скоро совсем не будет.

Makhovskaya Olga

Очень личное о Вере Глаголевой. Как-то я пожаловалась подруге на то, что в бумагах мужа до сих пор хранится портрет Друбич. Она ответила грусто: "Повезло, а у моего вообще Глаголевой!"

Могло быть наоборот, но больше никаких вариантов...

В самое сердце. Как будто у тебя на глазах подстрелили голубя.

Татьяна Данилова

Она была как-то резко непохожа на других! Ум и нежность. Определенность и четкость. Честность. Ни в одной черточке лица не было лукавства. Хрупкая, изящная. И девочка и мальчик. Мне она очень нравилась. Я просто отделяла ее от всех актеров и актрис. Вот так отдельно - просто Вера Глаголева.

Александр Горбунов

Не верится, что уходят такие прекрасные, светлые, добрые и талантливые люди. Вера Витальевна была именно такой. Светлая ей память.

Александр Гутин

С каждой новой минутой сиротеют экраны,

Каждый год неизведан, как incognita terra,

Нам останутся титры: "Выйти замуж за капитана".

Нам останется вера. Нам останется Вера.

Те, кому довелось встречаться с Верой Глаголевой лично, делятся воспоминаниями.

Lilita Vita

Вера... Хрупкая и сильная наша Верочка! Отважная, бесстрашная, но с каким-то утонченным тактом, несмотря на волевые проявления... Какое изящество и выверенность облика! Сколько девичьего оставалось в ней до последних дней! Мама троих дочерей - и каких!! Партнерша моя деликатнейшая, непафосная, но истинная Звезда! Голос грудной не спутать ни с чьим! Много пережила, глухо, без надлома, страдала, несла достойно личный Крест, не пиарилась на своей драматичной женской истории... Умная, ироничная, мудрая, добрая! Вера!!! Мы любим тебя, дорогая! Пусть Душе твоей будет легко... Трогательная, запредельно лиричная и светлая Память тебе, девочка наша ВЕРА!

Oleg Morozov

Умерла Вера Глаголева. Чудовищно! Восхитительная женщина! Потрясающий режиссер! Очень чуткий человек. Мало таких звезд, когда все знают, что звезда, но от звездности в поведении нет ни грамма. Просто друг, человек, красавица, умница!

Я шутил на ее дне рождения: Вера, когда я был пионером, я уже был в тебя влюблен и рос на твоих фильмах!

Она смеялась - ведь я старше на три года!

Однажды вместе несколько часов искали пропавшего кота Говорухиных. Вера куда-то спешила. Но как же? Пропал любимый кот. Надо искать, бегать по поселку. Все остальное потом.

То, что борется с тяжелым недугом, знали, но смерть всегда приходит внезапно!

Очень грустно! Верочка! Мы помним тебя. Ты ушла и осталась в памяти миллионов! Живая!

Эдуард Дорожкин

Умерла Вера Глаголева. Мне в это никак невозможно поверить. Я ее знаю невероятно живым человеком. Помню, как мы вдвоём, безбилетники, отстояли весь "Бахчисарайский фонтан" Мариинки в Большом театре на пятом ряду четвёртого яруса. Смеялись, шутили, комментировали. Ну ладно я - ещё подросток. А она уже была фантастически известной артисткой, настоящей звездой - но с сердцем ребёнка, в лучшем смысле этого слова. С тех пор прошла четверть века. И таких людей за это время я так больше и не повстречал.

Юлий Рыбаков

Жаль прощаться с Верой Глаголевой.

В 90 г.она пришла на Пушкинскую 10, в нашу художническую коммуну, ей нужно было отснять один из сюжетов фильма «Сломанный свет», о судьбе людей, преданных творчеству — актёров, художников, музыкантов, в конце застоя на рубеже 1980 — 90-х гг.

Она была удивительно органична в доброте и открытости своих героев. Светлая память!

Lada Akimova

Когда-то очень давно, когда была еще журналистика, мы работали с Верой над интервью. Как же она хохотала, когда я назвала ее по имени-отчеству. "Можно просто по имени? "Выйдет" из Вас только имя?" И мы начали хохотать обе. Так и прохохотали все интервью. Светлая она...И настоящая...Теперь приходится писать ...была

Вячеслав Юрьевич Шмыров

Известие о смерти Веры Глаголевой не отпускает... И не то что бы мы были друзьями - приятелями. Ну, а это не очень обязывающий фактор. И тем не менее... Думаю о том, что Верочка в равной степени принадлежала советскому и российскому кино. И мало кто в этом качестве без надсадного чувства над самим собой еще состоялся. Ее режиссерская работа "Одна война" - безусловная удача нового времени. Но и это не все объясняет. Важно, что ее любили. И прежде всего зрители. Даже невзирая на то, как часто фильмы с ее участием шли по ТВ. Была в Глаголевой какая-то не вполне объяснимая притягательность. Или умение быть современницей - и тогда, и теперь.

Разумеется, она была больше, чем ее роли (как правило, прекрасные роли). И больше, чем ее фильмы (почти все очень хорошие).... И, думая над феноменом Веры, я понимаю, что она одна из немногих кинематографических персон, которая органично связывала времена и нравы, поколения и кланы. Даже вовсе не претендуя на это. И, возможно, не осознавая этого. Просто так получалось. Может быть, потому что настоящее ее интересовало больше, чем прошлое, а будущее - больше, чем настоящее.

Конечно, это просто совпадение, но я на днях вспомнил наш разговор годичной давности про фильм, где снялась Верина дочь. Я жался - мялся, потому что фильм не вполне получился. А она поняла меня с полуслова - и свободный пошел разговор о том, как далек наш кинематограф от... ну, в общем, идеала. Когда-то по молодости мы баловались в ресторане Дома кино, гоняя по залу бутылку шампанского - от строгого критика к талантливой актрисе (и наоборот), а такого разговора не было.

Как же смерть всех хватает, не спрашивая, договорили вы там или нет. Как же хочется договорить. Вера, Верочка, сегодня никто не стесняется своих слез. Потому что, потому что...

​Михаил Козырев поделился ссылкой на недавнее интервью актрисы радиостанции "Серебряный дождь":

Памяти Веры Глаголевой. Интервью совсем недавнее. Какая она была молодая, мудрая, обаятельная и какая-то волшебная... Почитайте, пожалуйста, здесь полная расшифровка двух часов общения. Надеюсь, что почувствуете, услышите её голос... Светлая память...

Прощание с актрисой состоится 19 августа в Доме Кино.