Грузовик въехал в толпу в центре Барселоны

Грузовик въехал в толпу в районе Ла Рамбла, неподалёку от площади Каталонии в Барселоне, в Испании. Имеются пострадавшие. Об этом сообщила полиция Каталонии.

Средства массовой информации сообщают, что водитель скрылся. В районе происшествия закрыто метро, приостановлено движение наземного общественного транспорта.

Новость дополняется.