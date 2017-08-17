Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Грузовик въехал в толпу в центре Барселоны

Барселона

Грузовик въехал в толпу в районе Ла Рамбла, неподалёку от площади Каталонии в Барселоне, в Испании. Имеются пострадавшие. Об этом сообщила полиция Каталонии.

Средства массовой информации сообщают, что водитель скрылся. В районе происшествия закрыто метро, приостановлено движение наземного общественного транспорта.

Новость дополняется.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG