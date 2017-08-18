В Норвегии задержаны корабль "Гринпис" Arctic Sunrise и 35 активистов

В Норвегии во время акции протеста задержаны корабль Arctic Sunrise международной экологической организации "Гринпис" и 35 активистов движения, в то числе россиянка Татьяна Васильева. Об этом говорится в заявлении "Гринпис Россия". Норвежская береговая охрана буксирует судно в порт Тромсё.

Акция проводилась в Баренцовом море в охранной зоне нефтяной платформы компании Statoil. Некоторые её участники приблизились к платформе на лодках. Активистам, выступающим против решения правительства Норвегии расширить зону добычи нефти в Арктике, удалось на несколько часов заблокировать работу буровой платформы. Экологи проводили акцию, чтобы передать норвежским властям обращения людей со всего мира, которые сильно страдают от последствий изменения климата. Разливы нефти не знают государственных границ, сказала российская активистка "Гринпис".

В сентябре 2013 года судно Arctic Sunrisе под голландским флагом подошло к нефтяной платформе "Приразломная", принадлежащей компании "Газпром". Несколько активистов попытались пробраться на буровую установку и провести акцию против добычи нефти в Арктике. Судно задержали сотрудники пограничной службы России и отбуксировали его в Мурманск. Все 30 человек команды были арестованы. В декабре 2013 года экологов амнистировали.

В июле этого года Международный арбитражный трибунал в Гааге постановил, что Россия должна выплатить Нидерландам почти 6,5 миллионов долларов за задержание Arctic Sunrise.