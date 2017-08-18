Экс-полковник ГРУ Квачков осужден за призывы к экстремизму

Приволжский окружной военный суд в Самаре признал виновным в возбуждении ненависти либо вражды бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова и приговорил его к полутора годам лишения свободы.

В 2013 году Квачков был приговорен к 13 годам колонии строгого режима за "подготовку вооруженного мятежа и терроризм". Позже Верховный суд России сократил наказание отставному полковнику до 8 лет лишения свободы. В колонии Квачков записал ролик, в котором призвал к "вооруженной борьбе для защиты Отечества", что послужило основанием для нового обвинения.

В начале мая суд в Москве приговорил к полутора годам лишения свободы соратника Квачкова - публициста Юрия Екишева. Его признали виновным в возбуждении ненависти и вражды.

