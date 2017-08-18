Reuters: полиция Каталонии предотвратила попытку третьего теракта

Причастные к двум терактам в Каталонии планировали еще одно нападение. Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, полиция раскрыла группу из восьми человек. Всех из подозревают в террористической деятельности. Следователи считают, что участники группировки планировали взорвать газовые баллоны.

17 августа в центре Барселоны грузовой автомобиль врезался в толпу на бульваре Рамбла. Погибли 13 человек. Более 100 ранены. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Еще одна атака произошла в порту Камбрильса. Злоумышленники наехали на пешеходов и устроили перестрелку с полицией. Пострадали семь человек.