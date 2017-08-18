Союз НАТО подготовил более тысячи инструкторов на Украине

Более тысячи украинских военных инструкторов прошли подготовку по стандартам НАТО с начала года. По стандартам военного союза подготовлено 28 боевых подразделений вооружённых сил Украины. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на министерство обороны страны.

Минобороны Украины сообщило, что совместно с НАТО проведено более 300 мероприятий. В них принимали участие военные инструкторы из Канады, Великобритании, США, Литвы и Польши. На Украине считают, что вооружённые силы страны будут полностью соответствовать стандартам союза к 2020 году.

Ранее стало известно, что Государственный департамент США объявил тендер на поставку нелетального оружия на Украину. Согласно условиям тендера, Киев получит защитное снаряжение, учебные пистолеты и патроны. Американские военные считают, что поставка оружия Киеву усилит сдерживание России на востоке Украины. Москва заявила, что этот шаг может привести к эскалации конфликта в Донбассе.