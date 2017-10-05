К нам приехал Бен-Гур!

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Американский актер Чарлтон Хестон беседует с Яном Руновым. Впервые в эфире 3 июля 1997.

Иван Толстой: Начнем с беседы с классиком американского кинематографа Чарлтоном Хестоном, лауреатом премии "Оскар" за главную роль в фильме "Бен-Гур" (1959). Только что вышла книга Хестона, адресованная его внуку и написанная в форме писем к нему. Провел беседу с киноактером Ян Рунов. Один из самых известный артистов Америки впервые дает интервью русскому журналисту.

Ян Рунов: Приезд самого Чарлтона Хестона в городок Хантингтон под Нью-Йорком – колоссальное событие для местных жителей. Такое случается только раз и пропустить момент было нельзя. Вот потому и выстроилась длиннющая, невиданная в этих местах очередь у дверей книжного магазина "Book Review". Казалось, все хантингтонцы, сколько есть, пришли сюда тремя, а то и четырьмя поколениями, дабы детям, внукам и правнукам показать живую легенду Голливуда, а ветераны всех войн по такому случаю пришли в военных формах и надели ордена. Один из столпов Голливуда, исполнитель главных ролей в киноэпопеях "Бен-Гур", "Десять Заповедей", "Планета обезьян", "Агония и экстаз", "Юлий Цезарь", "Три мушкетера", "Четыре мушкетера", "Принц и нищий", "Антоний и Клеопатра", "Землетрясение", Чарлтон Хестон прибыл в американскую глубинку, в Хантингтон, по случаю выхода своей новой книги "Быть мужчиной. Письма к внуку". Я подхожу к группе ветеранов.

Ветеран: Мы хотим выяснить: он был летчиком или морским десантником? Во время Второй мировой войны я сам служил в десантных войсках, а мой друг Билл Мерфи - в авиации. Вот мы поспорили и хотим, чтобы мистер Хестон сам разрешил наш спор. И еще мы хотим пригласить его стать почетным членом нашей "Лиги ветеранов-десантников".

Ян Рунов: Я предаю микрофон молодому десантнику из Сил особого назначения.

Десантник: Я очень уважаю его. Встретиться с ним лицом к лицу, подать руку - это для меня большая честь. Я рос и воспитывался на его фильмах.

Ян Рунов: Чарлтон Хестон родился в 1923 году, сниматься начал в 1940, снимался более чем в 60 фильмах, плюс множество ролей на телевидении и на драматической сцене. История американского кино неотделима от Хестона. Видное место занимает он и в общественной жизни страны: много лет возглавлял влиятельный Профсоюз киноактеров, а недавно был избран вице-президентом "Всеамериканской ассоциации владельцев личного огнестрельного оружия". Эта организация - одна из самых мощных в консервативном крыле американского общества. Первым в очереди у дверей книжного магазина в Хантингтоне стоит чернобородый мужчина. Он держит за руку девочку.

Мужчина: Я очень рад, что смогу увидеть самого Хестона, да еще и показать его моей шестилетней дочке Кендис - она пришла со мной, чтобы увидеть дедушку Хестона и получить его автограф в книге. Она видела его по телевизору в кинофильмах "Бен-Гур" и "Десять заповедей", которые показывают почти каждый год на Пасху.

​Ян Рунов: Несмотря на общеамериканскую и мировую известность Хестона, несмотря на его политическую активность, особенно связанную с конституционными правами граждан США, о личной жизни актера известно мало. В его жизни не было любовных скандалов, шумных разводов, в его семье нет алкоголиков и наркоманов. Чарлтон вместе с женой Лидией благополучно вырастили сына Фрейзера и дочь Холи. Они привили детям те же нравственные устои, которым следовали сами. Свою жизненную позицию по разным вопросам Хестон излагает в форме писем пятилетнему внуку в книге "Быть мужчиной" - "To be a man". В английском языке слово "мэн" означает одновременно "мужчина" и "человек", так что название книги можно перевести и как "Быть человеком". "Английский язык, на котором мы с тобой говорим,-пишет автор в одном из писем,- потому стал основным языком в мире, что мы никогда не боялись, так сказать, "засорять" его иностранными словами. Мы легко заимствуем, мы не боимся чужестранцев ни в языке, ни на нашей земле. Ведь и твои предки, Джек, были чужестранцами в Америке, они прибыли из Англии и Шотландии.

...мы не боимся чужестранцев ни в языке, ни на нашей земле. Ведь и твои предки, Джек, были чужестранцами

Английский язык - это сейчас язык демократии, а суть американской демократии в равенстве возможностей, а не в равенстве результатов. Отцы-основатели Америки были достаточно мудрыми, чтобы обещать гражданам страны свободу, равные шансы на успех, но не всеобщее счастье. Если даже Господь Бог не может гарантировать нам счастье, глупо полагаться в этом на правительство". Книга Чарлтона Хестона "Быть мужчиной" вышла в издательстве "Саймон-и-Шустер", в ней 127 страниц, множество семейных фотографий. Продажная цена - 17 долларов 95 центов, плюс местный налог. Это четвертая книга Хестона. До этого вышли "На арене", "Жизнь актера" и "Пекинский дневник". Чарлтон Хестон, по его словам, никогда еще не давал интервью для русской прессы, это стало первым.

Если бы вы сказали своему внуку Джеку "не повторяй моих ошибок", какую ошибку вы могли бы иметь в виду, прежде всего?

Чарлтон Хестон: Я участвовал во многих плохих кинокартинах. Лучше бы я в них не снимался. Сейчас мне бывает стыдно за себя. Все мы совершаем ошибки. В целом, у меня счастливая жизнь: мои дети выросли честными людьми, у них теперь свои дети, я продолжаю зарабатывать на жизнь своим любимым делом, которое я бы делал и бесплатно, мне не на что жаловаться. А своему внуку я, прежде всего, скажу то, что мне всегда говорил мой отец, а я говорил своему сыну: пообещал – выполни, дал слово – держи. Очень важно приучить ребенка к тому, что надо быть честным с самим собой, тогда возникает уважение к самому себе, а это вызывает уважение у окружающих. Но чтобы научить этому, надо отдавать детям время. При всем моем уважении к первой леди миссис Хиллари Клинтон, она ошибается, утверждая, что детей надо воспитывать всем обществом, всем миром, всей деревней. Нет, это обязанность семьи. Я забираю моего внука из школы, мы играем в мяч, ходим вместе плавать и он зовет меня "Ба" - это было первое произнесенное им слово. Я снимался в Израиле, внук был тогда со мной. Он еще не говорил, вернее, это мы думаем, что они не говорят, потому что мы их не понимаем. Они, наверное, чувствуют себя иностранцами во взрослом мире, и, чтобы выжить, им приходится снизойти до нас и изучить наш язык. Так вот, мама Джека принесла его на съемочную площадку, я взял его на руки, он прильнул к моему уху и произнес: "Ба". Мне этот звук не показался бессмысленным, я взял его палец, коснулся им моего носа и спросил: "Ба"? Он на это радостно прокричал: "Ба, ба, ба!" Мол, наконец-то меня поняли! Некоторые считают, что быть дедушкой и бабушкой лучше, чем родителями - масса радости и почти никакой ответственности. Но ответственность - важнейшая часть радости. Мыс Лидией получали удовольствие от воспитания наших детей. Жена очень часто привозила их ко мне на съёмочную площадку, а сын начал сниматься буквально с пленок. В фильме "Десять заповедей" он снялся в роли младенца Моисея. Как правило, съемки проходили летом, когда в школе каникулы, и дети были со мной. Между съемками фильмов обычно бывали перерывы в несколько месяцев, и я опять проводил время с семьей. В этом смысле мне повезло в жизни: лучшее, что можно дать детям - это свое время. И еще я всегда говорю моему внуку и пишу об этом в книге: никогда не сдавайся, добивайся своего, по крайней мере, старайся добиться своего.

Ян Рунов: Вы - вице-президент "Всеамериканской ассоциации владельцев личного огнестрельного оружия". На обложке одной из ваших предыдущих книг вы с ружьем на плече. Вы сами пускали в ход оружие?

Чарлтон Хестон: Во время войны – нет, ведь я служил в авиации.

Ян Рунов: Ну, а на охоте?

Чарлтон Хестон: О да! Я вырос в краю охотников, в штате Мичиган.

Ян Рунов: Что вы думаете о праве на личное оружие? Сейчас многие в Америке выступают за отмену этого права, видя в нем одну из причин преступности.

Чарлтон Хестон: "Билль о правах" - уникальной документ в истории всего человечества. Все 14 поправок к Конституции США внесены с одной целью - защитить простых американцев от вмешательства федерального правительства в их жизнь.

...в очень многих странах произошли революции, но почти никто не передал завоевания революции через многие поколения, а нам удалось это

Нам очень повезло с авторами нашего Основного закона. Посмотрите, в очень многих странах произошли революции, но почти никто не передал завоевания революции через многие поколения, а нам удалось это. Это большая удача, что нашу страну создали Франклин, Вашингтон, Мэдисон, Том Пейн и другие умнейшие люди.

Ян Рунов: А кто, по-вашему, был наилучшим президентом США? Ведь вы многих из них играли в кино?

Чарлтон Хестон: Надо дать первенство Вашингтону, который создал сам институт президентства. Кстати, он находился на этому посту всего два срока. На второе место я бы поставил Линкольна. А президентов нашего времени судить не берусь, для верной оценки нужно отдалиться от них по времени.

Ян Рунов: И все-таки, из тех, кого вы лично знали, за кем наблюдали, за кого голосовали?

Чарлтон Хестон: Я участвовал в избирательной кампании Эдлая Стивенсона. Правда, он не стал президентом, но он был очень хорошим человеком. Я помогал в избирательной кампании Джону Кеннеди. Хорошим президентом был Эйзенхауэр. Рузвельту мы благодарны за то, что он вывел страну из экономической депрессии и провел через Второю мировую войну. Имею в виду Франклина Делано Рузвельта, хотя и его родственник Теодор Рузвельт был превосходным президентом.

Ян Рунов: Мистер Хестон, вы почти одного возраста с Джорджем Бушем, оба участвовали в войне.

Чарлтон Хестон: Только он служил в военно-морской авиации, а я в военно-воздушных силах.

Ян Рунов: Буш в свои 72 года осуществил давнюю мечту - прыгнул с парашютом, как в молодости, и удивил всю Америку. Для вас этот пример не заразителен?

Чарлтон Хестон: Этого я боялся больше всего. Во время войны я служил в небольшой эскадрилье на севере, недалеко от России. Мы знали, что если там оказаться в воде, то прожить можно не более пяти минут, так что мне уже тогда не хотелось прыгать, и еще меньше хочется прыгать сейчас.

Ян Рунов: Вы участвовали в работе над документальным фильмом об Афганистане во время советско-афганской войны. К какому выводу вы тогда пришли?

Чарлтон Хестон: Думаю, Россия так же сожалеет о вторжении в Афганистан, как большинство американцев сожалеет о вторжении во Вьетнам.

Ян Рунов: Свои книги киноактер Чарлтон Хэстон основывает на дневниковых записях, которые ведет всю жизнь. Вот как он сам объясняет это.

Чарлтон Хестон: Всю свою взрослую жизнь я веду дневник. Это очень важно в моей работе. Мир кино достаточно узок, часто приходится работать с одними и теми же людьми, и когда я возвращаюсь к режиссеру, с которым когда-то работал, мне интересно по своим старым записям сравнить, как он работал несколько лет назад, что говорил. И я, благодаря этим записям, лучше подготовлен к работе с ним. Это очень полезно. И полезно анализировать собственную работу, особенно если сморишь готовый фильм и собственная игра не очень нравится. По записям легче в этом случае определить, в чем была ошибка, дабы не повторить ее в будущем. А из записей о работе над ролями в шекспировских спектаклях можно сделать целую книгу. Я играл в пяти. Что касается исторических личностей, то я, пожалуй, сыграл их больше кого бы то ни было в американском кино. Мне всегда было интересно играть великих людей. Я трижды побывал президентом США, Моисеем, Микеланджело, кардиналом Ришелье.

​Ян Рунов: Кого из современных актеров вы считаете лучшими?

Чарлтон Хестон: Думаю, все согласятся, что Лоуренс Оливье - актер века. А в американском кино лучшим я считаю Спенсера Трейси. Вообще же я люблю английских актеров. Ванесса Редгрейв - выдающаяся актриса, я дважды работал ней. Один раз - как режиссер. Вообще хороших актеров и хороших режиссеров много, трудность состоит в том, чтобы собрать воедино все части и сделать из них настоящий фильм. Еще одна трудность, о которой меня часто спрашивают: каково мне сниматься в фильмах моего сына-режиссера, которого я учил жить и который теперь учит меня играть? Я отвечаю на это, что на съёмочной площадке Фрейзер для меня - только режиссер, а режиссеру я должен верить и подчиняться.

Ян Рунов: Заканчивая наш разговор, Чарлтон Хестон вновь вернулся к внуку и книге "Быть мужчиной".

Ян Рунов: Десять Заповедей - хорошее руководство в жизни. Этому я учил своих детей, этому я учу и внука. Я считаю, что бойскауты играют важную роль в формировании характера, и хорошая литература, хорошая поэзия. Помните знаменитое стихотворение Киплинга "Если"? Оно вдохновило меня на мои "Письма внуку":

О, если ты спокоен, не растерян,

Когда теряют головы вокруг,

И если ты себе остался верен,

Когда в тебя не верит лучший друг,

И если ждать умеешь без волненья,

Не станешь ложью отвечать на ложь,

Не будешь злобен, став для всех мишенью,

Но и святым себя не назовешь, -

И если ты своей владеешь страстью,

А не тобою властвует она,

И будешь тверд в удаче и в несчастье,

Которым в сущности цена одна,

И если ты готов к тому, что слово

Твое в ловушку превращает плут,

И, потерпев крушенье, можешь снова -

Без прежних сил - возобновить свой труд, -

И если ты способен все, что стало

Тебе привычным, выложить на стол,

Все проиграть и все начать сначала,

Не пожалев того, что приобрел,

И если можешь сердце, нервы, жилы

Так завести, чтобы вперед нестись,

Когда с годами изменяют силы

И только воля говорит: "Держись!" -

И если можешь быть в толпе собою,

При короле с народом связь хранить

И, уважая мнение любое,

Главы перед молвою не клонить,

И если будешь мерить расстоянье

Секундами, пускаясь в дальний бег,-

Земля - твое, мой мальчик, достоянье.

И более того, ты - человек!

Ян Рунов: Чарлтон Хестон поднялся и медленно направился в библиотечный зал, где его ждали сотни людей, простоявших в очереди пять часов. Седой, улыбающийся, подтянутый актер сел за стол и начал подписывать книги. Ему предстояла тяжелая работа, но обе стороны - и автор книги, и его почитатели - явно испытывали удовольствие от встречи.

В этой передаче была использована музыка из кинофильма "Бен-Гур", в которой Чарлтон Хестон исполнил главную роль и получил за нее высшую кинонаграду Америки – премию "Оскар".