Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Общество

В Подмосковье строят город без канализации

В Подмосковье строят город без канализации
пожалуйста, подождите
0:03:38
0:00:00 /0:03:38
Скачать медиафайл

Под Красногорском завершается строительство первой очереди жилого комплекса "Ильинские луга" группы компаний ПИК, ранее принадлежавшего компании "Мортон". Здесь собираются возвести 100 многоэтажных домов с населением около 60 тысяч. Активисты движения "Мортонграду.нет" утверждают, что этот проект нарушает экологическое законодательство: строительство ведется во втором поясе зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Москвы. Застройщик обещает, что для очистки канализационных стоков построит некие "пруды-поглотители", но пока никаких очистных сооружений в этом комплексе нет.

АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG