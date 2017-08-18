В Подмосковье строят город без канализации

Под Красногорском завершается строительство первой очереди жилого комплекса "Ильинские луга" группы компаний ПИК, ранее принадлежавшего компании "Мортон". Здесь собираются возвести 100 многоэтажных домов с населением около 60 тысяч. Активисты движения "Мортонграду.нет" утверждают, что этот проект нарушает экологическое законодательство: строительство ведется во втором поясе зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Москвы. Застройщик обещает, что для очистки канализационных стоков построит некие "пруды-поглотители", но пока никаких очистных сооружений в этом комплексе нет.