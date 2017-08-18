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Взрослые детки Путиных-Песковых

Путин и Песков, июль 2017

Семья как политическое оружие. Когда уместно его применять?

Новое расследование Алексея Навального посвящено сыну Дмитрия Пескова. Считать ли это компроматом на самого Пескова? Гость студии - первый заместитель главного редактора Новой газеты Сергей Соколов. Ведущая Елена Рыковцева. Прямой эфир в 19:05

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