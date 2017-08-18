В Анапполисе демонтировали памятник стороннику рабства

В американском городе Аннаполис (штат Мэриленд) власти демонтировали памятник главе Верховного суда Роджеру Тейни - стороннику рабства.

Губернатор Мэриленда, республиканец Ларри Хоган 16 августа призвал немедленно снести эту статую.

Тейни известен тем, что в 1857 году принял постановление, подтверждающее законность рабства и лишающее чернокожих американцев права быть гражданами Соединённых Штатов.

Сторонники сноса памятников, посвящённым Конфедерации, считают их символами рабства, тогда как их противники видят в этих монументах отражение американской истории.

12 августа в Шарлотсвилле (Вирджиния) произошли ожесточённые столкновения между белыми националистами, выступавшими против сноса статуи генералу Конфедерации Роберту Ли, и противниками расизма. 32-летняя женщина погибла, когда в толпу демонстрантов врезалась машина, за рулём которой был националист.

Во время Гражданской войны в США (середина XIX века) Конфедерация южных штатов боролась с Севером за сохранение рабства.

