Зачем Путин и Медведев прибыли в Крым? Эфир в 21:05.

Обсуждают Константин Боровой и Виктор Гиржов
МИД Украины направил ноту протеста в российский МИД по поводу визита президента России Владимира Путина в Севастополь.
"Украинская сторона считает упомянутый визит… грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины… Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста", - говорится в сообщении на сайте МИД.
Зачем Путин и Медведев прибыли в Крым? - обсуждают политик Константин Боровой и политолог, журналист Виктор Гиржов.
Эфир прoграммы "Грани времени" - в 21:05.
Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.
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