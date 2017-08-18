Зачем Путин и Медведев прибыли в Крым? Эфир в 21:05.

МИД Украины направил ноту протеста в российский МИД по поводу визита президента России Владимира Путина в Севастополь.

"Украинская сторона считает упомянутый визит… грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины… Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста", - говорится в сообщении на сайте МИД.

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