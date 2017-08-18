Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Грани времени

Зачем Путин и Медведев прибыли в Крым? Эфир в 21:05.

Украина. Крым. Владимир Путин и Дмитрий Медведев в Севастополе, 18.08.2017

Обсуждают Константин Боровой и Виктор Гиржов

МИД Украины направил ноту протеста в российский МИД по поводу визита президента России Владимира Путина в Севастополь.

"Украинская сторона считает упомянутый визит… грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины… Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста", - говорится в сообщении на сайте МИД.

Зачем Путин и Медведев прибыли в Крым? - обсуждают политик Константин Боровой и политолог, журналист Виктор Гиржов.

Эфир прoграммы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG