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Киев направил Москве ноту протеста из-за визита Путина в Крым

Владимир Путин и "Хирург", архивное фото

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с визитом Владимира Путина в аннексированный Севастополь, сообщает сайт "Крым.Реалии" (проект Радио Свобода)

В заявлении официального Киева говорится, что действия российского президента нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины и являются "циничным и демонстративным" пренебрежением нормами международного права.

18 августа Путин прибыл в Крым вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. В Севастополе они посетили комплекс памятников защитникам города в годы Великой Отечественной войны. Вместе с ними в церемонии у мемориала "35-я береговая батарея" участвовал лидер прокремлевского байк-клуба "Ночные Волки" Александр Залдастанов (Хирург).

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года после референдума, организованного прокремлевскими властями. Большинство стран мира и ООН считают присоединение незаконным.

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