Трамп уволил своего главного советника по стратегии Бэннона

Президент США Дональд Трамп уволил своего главного советника по политической стратегии Стива Бэннона.

Белый дом поблагодарил его за хорошую работу.

Агентство Reuters со ссылкой на информированный источник сообщает, что Бэннону дали возможности уйти на его условиях.

16 августа в интервью либеральному изданию American Prospect Бэннон заявил, что "военного решения северокорейской проблемы не существует", тем самым выразив мнение, отличное от позиции Трампа, который не исключает военного ответа на угрозу со стороны Пхеньяна. Как рассказал потом своим помощникам Бэннон, он думал, что просто беседует с учёным и не знал, что его слова записываются. После этого интервью громче зазвучали предположения о скорой отставке советника Трампа.