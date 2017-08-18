Госсекретарь США Тиллерсон осудил проявления расизма

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон осудил проявления расизма и обещал увеличить расовое разнообразие в ведомстве.
Тиллерсон процитировал второе инаугурационное обращение президента Авраама Линкольна, который в 1865 году призвал нацию залечить раны, нанесенные войной между Севером и Югом, выступавшим за сохранение рабства. "Нужно добиваться примирения, взаимопонимания, уважения всех граждан, независимо от их цвета кожи, происхождения, религиозных и политических взглядов", – отметил Тиллерсон.
Госсекретарь не упомянул о комментариях президента Дональда Трампа, который возложил вину за насилие в Шарлотсвилле, где 12 августа в столкновениях погибла женщина, и на белых националистов, и на их противников. За эти слова на Трампа обрушился вал критических замечаний – в том числе и со стороны его соратников-республиканцев.
Столкновения в Шарлотсвилле произошли на почве разногласий по вопросу о сносе статуи генерала Конфедерации Роберта Ли.
Сторонники ликвидации памятников конфедератам считают их символами рабства, тогда как их противники защищают эти монументы как свидетельства американской истории.
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