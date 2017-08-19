Комитет по искусствам в США ушел в отставку

Комитет по изящным искусствам и гуманитарным наукам при президенте США в полном составе​ ушел в отставку. Так комитет выразил свое несогласие с политикой Дональда Трампа. Об этом на своей странице в Twitter сообщил актер Кэл Пенн. Письмо подписали 16 членов Комитета.

Авторы письма раскритиковали Трампа за его реакцию на события в Шарлотсвилле. По мнению членов комитета, президент поддерживает "террористов, которые убили и ранили американских граждан в Шарлотсвилле". Комитет обвинил президента в сокращении бюджета культурного департамента и выразили свое несогласие с решением Трампа о запрете въезда в страну для мусульман и беженцев.

Авторы отмечают, что превосходство и дискриминация не являются американскими ценностями. "Если это неясно для вас, то мы призываем вас также уйти с поста", – пишут сотрудники комитета.

В Белом доме, комментируя письмо представителей культуры, сообщили, что Трамп принял решение о роспуске комитета по искусствам еще в начале месяца.

Ранее в знак протеста против заявлений президента по поводу событий в Шарлотсвилле работать с командой Трампа отказались ведущие бизнесмены. После этого президент объявил о роспуске Совета по промышленному производству и Форума по стратегии и политике.