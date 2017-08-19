В Сургуте после нападения эвакуируют ТЦ и задерживают людей

В Сургуте, где в субботу произошло нападение на прохожих, эвакуируют посетителей торговых центров. Издание Znak.com сообщает, что в полицию поступило сообщение о заложенной бомбе.
Жители города также рассказали журналистам, что сотрудники правоохранительных органов начали задерживать на улице людей "неславянской внешности".
В полиции заявили, что личность нападавшего, застреленного сотрудниками патрульно-постовой службы, установлена – это местный житель 1994 года рождения. Были ли у него сообщники, не уточняется.
В пресс-службе МВД сообщили, что нападение, в результате которого семь человек получили ранения, расследуется, но версия теракта не является основной.
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