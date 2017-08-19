Красный Крест посчитал жертв конфликта на востоке Украины

В зоне вооружённого конфликта на востоке Украины с 2014 года погибли почти три тысячи гражданских лиц. Более миллиона семей покинули свои дома. Кроме того, в зоне конфликта проживают около полумиллиона детей. Об этом сообщает украинское отделение Международного Красного Креста.

По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, за три года войны погибли около 10 тысяч человек, включая военнослужащих. Почти 24 тысячи человек получили ранения.

Ранее министерство обороны Украины сообщило, что в зоне конфликта в Донбассе погибли 2700 украинских военных, более 10 тысяч получили ранения. В Минобороны заявили, что убытки от вооруженных столкновений составили более 50 миллиардов долларов.

Украина и страны Запада обвиняют Москву в вооруженной поддержке пророссийских сепаратистов. Кремль обвинения категорически отвергает.