Киев: убытки от конфликта в Донбассе достигли $50 миллиардов

Прямые убытки от продолжающегося уже более трех лет вооруженного конфликта в Донбассе составили около 50 миллиардов долларов. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак, сообщает агентство УНН.

На востоке Украины разрушены объекты энергетической, транспортной, социальной и других инфраструктур. Люди остались без рабочих мест, отметил министр.

Ранее министерство обороны Украины сообщило, что в зоне конфликта в Донбассе погибли 2700 украинских военных, более 10 тысяч получили ранения. По оценке ООН, с начала конфликта на востоке Украины были убиты почти три тысячи гражданских лиц.

По данным Киева, за минувшие сутки пророссийские сепаратисты 22 раза обстреливали позиции украинских военных. Двое военнослужащих погибли, трое ранены.

Украина и страны Запада обвиняют Москву в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает обвинения.