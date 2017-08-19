В Бостоне тысячи манифестантов выступают против экстремизма

Тысячи демонстрантов собрались в субботу в районе Boston Common в центре Бостона, протестуя против акции правых консервативных группировок под названием «Свобода слова». Один из лидеров этих группировок Джон Медлар опроверг обвинения в принадлежности к правым радикалам.

«Мы решительно осуждаем действия Ку-клукс-клана, неонацистов, группировок «ID Europa» и «Вангард», - заявил он в интервью телекомпании NBC. – Нас с ними ничто не связывает, и мы не хотим, чтобы они участвовали в нашей акции».

Несмотря на это, бостонское отделение движение «Black Lives Matter» (Жизни чернокожих имеют значение) – Коалиция ANSWER – заявило накануне, что собирается проводить собственную контрдемонстрацию. В опубликованном заявлении лидеры группы сообщили, что собираются выступить не только против действий националистов, но и против социального неравенства и полицейского насилия.

Репортёры, ведущие трансляцию с места событий, имеют при себе каски. По сообщениям из Бостона, многотысячная манифестация в городе проходит без инцидентов. Сообщения об инцидентах не поступали.