И все-таки великий и ужасный

Накануне в Сент-Луисе, США, завершился шахматный турнир серии Grand Chess Tour, прошедший в формате рапида и блица. В нем приняли участие сильнейшие гроссмейстеры мира, в том числе действующий чемпион мира по блицу, российский шахматист Сергей Карякин. И все же их всех затмил – пусть и не в спортивном смысле – Гарри Каспаров, впервые за 12 лет принявший участие в официальном турнире.

Перед последним кругом соревнования, который прошел в ночь с пятницы на субботу по московскому времени, Каспаров делил последнее место в таблице с еще двумя шахматистами – он достаточно слабо, ниже ожиданий соперника проводил турнир. “Начал Гарри Кимович последний день с довольно бездарного поражения от Карякина. Казалось, все идет к унизительной катастрофе… И вдруг преобразился. Успокоился? Терять было больше нечего. И с часами особых проблем больше не было, и уровень игры был приличный. В оставшихся партиях – три победы и пять ничьих, пол-очка не хватило зацепиться за дележ 5-го места, что было бы неплохим результатом”, – говорит шахматный журналист и блогер Валерий Аджиев. Итоговое место Каспарова – 8-е, победителем стал армянский гроссмейстер Левон Аронян, Сергей Карякин разделил вторую строчку с американцем Хикаро Накамурой.

Перед началом турнира Гарри Каспаров подчеркивал, что его возвращение будет краткосрочным и распространится только на Сент-Луис: “Я всегда настроен оптимистично, но в 54 года у меня столько же шансов вернуться в мою шахматную форму сорока лет, сколько вернуть свою шевелюру 20-летнего, – с иронией заметил 13-й чемпион мира и добавил, что в настоящий момент главное в его жизни – правозащитная деятельность, лекции, писательство, продвижение шахмат, а особенно – семья. “Я не хочу терять выигрышную позицию”, – сказал Каспаров. Гроссмейстер также пообещал, что передаст свои призовые на развитие шахмат в Африке. По итогам турнира их размер составил 7500 долларов.

В последние 12 лет для многих Гарри Каспаров стал в первую очередь общественным деятелем, одним из наиболее резких критиков Владимира Путина и его режима. Валерий Аджиев объясняет, что для шахматного сообщества Каспаров все эти годы продолжал оставаться огромной величиной, “великим и могучим”, фигурой, на значение которой результаты турнира в Сент-Луисе никак не смогут повлиять.

– Почему в 2005 году Гарри Каспаров решил уйти из шахмат, на пике славы, на пике рейтинга? Насколько большую роль в этом сыграло его желание сосредоточиться на общественной деятельности?

– Это желание, безусловно, сыграло большую роль, но, возможно, главная причина была в том, что он просто не видел для себя перспектив оставаться. Если вы помните, в 2000 году он уступил свой титул Владимиру Крамнику. После этого он как ведущий игрок восстановился, выиграл значительное количество супертурниров, но его попытка вернуть титул оказалась неудачной. Крамник отказался с ним играть матч-реванш, потому что этого не было в их контракте. Затем Каспаров после долгих переговоров с Международной федераций шахмат вернулся в лоно, согласился играть матчи с чемпионами мира, которые были бы промежуточной стадией для матча с Крамником за звание чемпиона мира. В течение двух лет он ждал, что организует матчи сначала с Русланом Пономаревым, потом с Рустамом Касынджановым, тогдашними чемпионами мира. Но эти матчи так и не были организованы. И он, очевидно, понял, что упирается в стену. А так что? Он выиграл все, что мог. Он ушел с наивысшим рейтингом. Перспективы достичь чего-то нового в шахматах уже не было. А вот иллюзии относительно своей деятельности в политике у него, безусловно, были.

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– Перед тем как Каспаров ушел, некоторые шахматисты говорили, что он чуть ли не задерживает развитие шахмат, слишком сильно тянет одеяло на себя. Видимо, это все оказалось пустыми разговорами?

– Отношение шахматистов, в том числе элитных шахматистов, прежде всего, к Каспарову всегда было очень сложное. Чем это определялось? Его тотальной доминацией на протяжении практически 20 лет. Он как бы занимал слишком много места. И естественно, это не всем нравилось. Если учесть его специфический характер, а он никогда не стеснялся давать характеристики коллегам. Ну, это, впрочем, общая черта у многих значительных шахматистов. Так что шахматисты могли быть недовольными, но на самом деле, конечно, именно Каспаров сформировал лицо современных шахмат. Именно он начал широко использовать компьютеры в подготовке, более того, разработал новую технологию подготовки. Сам стиль его игры был по тем временам, так скажем, не совсем новым, но вклад в то, какими шахматы стали в XXI веке, Каспаров внес не просто большой, а определяющий. Тут спора нет. Но была и его околошахматная деятельность, когда он отделился от Международной федерации шахмат в начале 90-х, возникли две параллельные линии чемпионатов мира, соответственно, путаница в общественном сознании. Это достаточно старая противоречивая история. Но в общем Каспаров, как его рутинно называют, – самый сильный шахматист всех времен и народов. Есть у него общепринятое прозвище в шахматной среде – великий и ужасный. И оно соответствует действительности.

​– Все эти годы пока он официально не продолжал свою шахматную карьеру, его продолжали считать “великим и ужасным”?

– Да, безусловно! Достаточно сказать, что его наивысший рейтинг, который он достиг лет за 5 до своего ухода, был превышен Магнусом Карлсеном только 7 лет спустя после ухода Каспарова из шахмат. И текущий рейтинг Магнуса, кстати сказать, ниже того каспаровского – и это при том, что рейтинг подвержен инфляции. А рейтинг что показывает? Он показывает, насколько шахматист доминирует над своими соперниками. Доминация Каспарова была даже больше, чем нынешняя доминация Карлсена, которая тоже не так уж мала. И, естественно, все эти годы раздавались голоса: "Он ушел рано. Мог бы еще играть. Что будет, если он вернется? И вернется ли он?" Это было постоянной темой для разговоров. Каспаров, кстати сказать, несколько раз возвращался. Сыграл несколько товарищеских, выставочных матчей. Даже год назад участвовал в блиц-турнире в том же американском Сент-Луисе, где его соперниками были сильнейшие американские молодые шахматисты Накамура, Уэсли Со. Он сыграл очень впечатляюще, правда, занял третье место, чуть-чуть отстав от победителя Накамура. Но он выиграл своим микро-матчи у самых многообещающих на сегодняшний день шахматистов после Карлсена. И этот стон, стоявший в шахматном сообществе, – вот вернется он и всем покажет, ну почему же он не возвращается?! – в конечном итоге, наверное, и повлиял на решение Каспарова сыграть уже не в каком-то выставочном соревновании, а в официальном турнире, где широкий состав элитных участников. Люди играют на деньги, причем на очень хорошие для шахматистов деньги. Соответственно, никакой дружеской атмосферы в том смысле, что кто-то не заботится о результате и так далее, здесь нет.

– Как вы думаете, не мотивировало ли это возвращение, пусть и краткосрочное, то, что шахматы вновь вошли в моду после матча между Карякиным и Карлсеном, стали более медийными?

– Я бы не стал преувеличивать этот всплеск интереса к шахматам. Он, может быть, более чувствуется в России и, скажем, в Норвегии. В мире интерес к шахматам продолжает быть ниже, чем во времена противостояния Каспарова и Карпова. Но, безусловно, шахматы развиваются. Новый чемпион мира – это тоже медийная фигура. Хотя опять же, даже сейчас именно Каспаров – это олицетворение шахмат в публичном общественном сознании. Потому что Карлсен – это замечательный шахматист, интересный молодой человек, модный молодой человек и так далее, но он именно шахматист. Каспаров был и есть больше, чем просто шахматист. Он как бы воплощает весь дух интеллектуальной игры, которая, собственно, и есть то, что шахматы может продать.

– Интересно, что больше 10 лет назад Каспаров как раз называл Карлсена и Карякина в качестве своих возможных наследников, преемников.

– Действительно, он прямо в интервью по горячим следам после своего ухода 12 лет назад, когда оба эти шахматиста были совсем еще юными, назвал эти два имени. Тем более что в те времена, вообще говоря, ситуация была несколько стагнирующая, то есть больших новых юных имен не было. Крамник, Ананд, Топалов – вот кто доминировал в то время. Это люди, которые пришли в шахматы в 90-е годы и достигли основных успехов тогда. А сейчас, да, появилась новая молодая поросль гроссмейстеров, причем что важно – из самых разных стран. Скажем, последний классический турнир, что уже в Сент-Луисе выиграл Максим Вашье-Лаграв. Это первая победа французского гроссмейстера на супертурнире такого уровня больше чем за сто лет. География шахмат расширилась. И еще надо иметь в виду, что Каспаров ведь вернулся не просто в какой-то произвольный турнир. Это очень специфический турнир, к которому он имеет прямое отношение. Собственно проводится он не FIDE. Это частное предприятие в содружестве американских и английских спонсоров, главный – американский финансист Рекс Синкфилд. Каспаров называет его своим другом и уже много лет является советником Синкфилда. Этот союз, как некоторые говорят, – самое счастливое, что произошло с шахматами за много лет. Потому что шахматы могут существовать только на спонсорстве. Коммерческого потенциала, в отличие от некоторых других видов спорта, здесь нет и не будет. А этот миллиардер очень любит шахматы. Более того, он финансирует, как некоторые другие немногочисленные спонсоры, которые есть в мире, в том числе в России, не просто отдельные какие-то турниры, он пытается выстроить систему. И вот этот турнир в Сент-Луисе – это один из пяти турниров в рамках так называемого Grand Chess Tour, а это некий аналог теннисного Большого шлема. Общий призовой фонд – 1 млн 200 тыс. долларов. По теннисным понятиям – это, конечно, смешные деньги. Для шахмат – это много.

– Почему сыграть в Сент-Луисе Каспарову не помешала его двухлетняя дисквалификация?

– Утверждение, что Каспаров не может играть в официальных соревнованиях под эгидой FIDE, которое звучало несколько раз в российской прессе с подачи президента FIDE Кирсана Илюмжинова, не соответствует действительности. Каспарова действительно дисквалифицировали два года назад, но не на участие в соревнованиях, а на право вести организационно политическую деятельность вокруг FIDE. В турнирах он участвовать может. Гроссмейстер Эмиль Сутовский, президент Ассоциации шахматных профессионалов, недавно специально разбирался в этом и авторитетно заявил, что никто Каспарову запретить играть в официальных соревнованиях по линии FIDE не может. Другое дело, что Кирсан Николаевич Илюмжинов, как обычно, может сказать все что угодно, и делает это, и не знает, что его собственная организация, которая с его подачи это решение и приняла, сделала. Ну, к этому все привыкли.

– Что можно сказать о выступлении Каспарова в Сент-Луисе? Соответствует ожиданиям, которые и были не слишком высоки?

– Наоборот, ожидания как раз были высокие. В некоторой степени можно сказать, это были ожидания чуда. Потому что, рационально рассуждая, если ты играешь в полномасштабном официальном турнире после 12 лет этакого любительского поигрывания в шахматы… Он продолжает очень интенсивно следить за тем, что делается. Он тренирует, он консультирует, он пишет статьи, пишет книги. И какие книги! Это самые популярные книги по шахматам в мире. И вообще, он держит руку на пульсе. Он вовлечен в организаторскую деятельность, и даже, как я уже говорил, конкретно этот турнир и появился в том числе благодаря его стараниям. Он в шахматах. Но он растренирован. И соответственно, ожидания были очень высокие, в том числе, вероятно, ожидания были очень высокие у него самого, иначе он бы просто не сел за доску. Но действительность оказалась хуже. Он очень тяжело играет, как говорят шахматисты. Он долго думает над ходами, которые надо делать сразу. И он их, безусловно, видит, но, судя по всему, себе не доверяет. Опять же, психологическое состояние после нескольких неудач и возраст. Жанр быстрых шахмат очень коварный в плане возраста, потому что он требует игры на инстинктах. Посмотрите, с кем, собственно, Каспаров поделил свое низкое место – с Виши Анандом, с другим великим чемпионом, который, в отличие от него, даже никуда не уходил. Более того, Ананд всю жизнь считался специалистом по быстрым шахматам. Когда они оба были в силе, Ананд считался в быстрых шахматах посильнее Каспарова. Тем не менее, мы видим сейчас, что и Ананд, который продолжает играть на очень высоком уровне в классические шахматы, рядом с Каспаровым на этом достаточно непрезентабельном месте. Собственно, Каспаров и сам говорил, что у него не было времени по-настоящему готовиться, хотя в шахматном мире никто не сомневался, что он именно готовится. Но видно, что ему просто тяжело играть, а при его эмоциональности после таких неудач – еще тяжелее.

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– Второго возвращения Каспарова теперь не будет?

– Да, он, я думаю, будет периодически возвращаться в более облегченном, выставочном, как говорят, режиме. Я не думаю, что он заставит себя сесть за доску в серьезном соревновании. Притом хочу подчеркнуть, что на самом деле он сыграл хуже, чем мог. Что такое быстрые шахматы, а тем более блиц? Ты играешь партию за партией. У тебя нет времени охолонуть, успокоиться. Сыграл хуже, чем мог. И все же этот турнир стал праздником для любителей шахмат. Это праздник для шахмат как таковых, потому что без Каспарова это был бы просто один из цепочки турниров, которые идут постоянно. В них играют по существу одни и те же люди, ну, может быть, кто-то приходит, кто-то уходит, но тем не менее, никаких неожиданностей нет. А здесь интерес был зашкаливающий. И это хорошо.

– Как вы думаете, чисто гипотетически в матче Каспарова против Магнуса Карлсена у Каспарова шансов бы не было?

– Шансов, конечно же, не было бы, но некая борьба была бы. Если бы они играли матч из 15 партий, то Карлсен выиграл бы с приличным перевесом, но борьба была бы. Собственно, борьба была бы с любым. Потому что класс у Каспарова сохраняется. Это видно. Он в курсе дебютов. Как он здесь выходил из дебюта с некоторыми шахматистами, такими как Арамян или Накамура. Это очень здорово. И более того, некоторые партии здесь он вел на очень высоком уровне. Но в какой-то момент вдруг, опять же как говорят шахматисты, "засыпал". Ну, нельзя, если ты играешь партию с контролем в 25 минут на всю партию, вдруг над одним ходом думать 10 минут. Или в блице. У тебя 5 минут, плюс небольшое добавление, тем не менее, две минуты думать над ходом нельзя себе позволить. И профессионалы так, собственно, почти никогда не делают. А он вдруг "засыпает". И после этого уже и позиция хорошая, и, казалось бы, все сделал – но нет времени. Уже возраст, инстинкты так не работают, как когда-то. Плюс эмоции. С другой стороны, конечно, это театр одного актера. Сколько фотографий в интернете, сколько видеокадров. Он себя ведет чрезвычайно непосредственно. И опять же для такого события это очень хорошо.

– В рамках турнира состоялось несколько партий Каспарова с Сергеем Карякиным. Вообще говоря, Карякин и Каспаров вряд ли относятся друг к другу с теплотой: Каспаров известен как яркий критик режима Путина, Карякин, наоборот, судя по всему, поддерживают действующую российскую власть. Кроме того, Каспаров тренировал Карлсена, главного нынешнего соперника Карякина. Был какой-то такой подтекст вокруг их партии?

– Подтекст, безусловно, был, но я бы его не преувеличивал. Да, отношения у них прохладные, особенно после матча Карякина с Карлсеном, после которого Каспаров достаточно резко высказался, что, дескать, выиграй Сергей, а шансы у него были, то это было бы недоразумение, потому что в ряду великих чемпионов он как бы не смотрится. Это было сказано в таком привычном убойном каспаровском стиле. Но Карякин обиделся. И в ответ много чего было сказано, вплоть до того, что “собака лает, а караван идет”. Более того, обиделся не только Карякин, но и российская машина госпропаганды, которая выдала в адрес Гарри Кимовича достаточное количество залпов, включая длинный сюжет в программе Киселева. Даже если не акцентировать этот эпизод, в котором, я считаю, Каспаров был несправедлив, потому что Карякин – выдающийся гроссмейстер, в то же время он гроссмейстер, который чемпионом мира пока не стал. О чем в России как-то немножко забывается. Почести, которые Карякин получил, скорее соответствуют статусу чемпиону мира. Так вот, даже если отвлечься от этого эпизода, конечно, есть принципиальное противостояние в политическом измерении. Потому что Карякин сейчас – это государственный шахматист, который не стесняется высказывать чисто политические сентенции, который встроен в политическую элиту и так далее и так далее. В этом смысле противостояние у них, конечно, принципиальное. Но с другой стороны, несмотря на все эти слова, они друг друга как шахматисты уважают, и прежде всего, конечно, Сергей уважает Гарри Кимовича. Здесь нет вопроса. И на этом турнире, да, это были принципиальные партии. Но они пожимали друг другу руки. Они вместе фотографируются, сидят за одним столом. Они ведут себя профессионально и в общем политику не вмешивают во взаимоотношения на данном соревновании. Опять же это правильно. Потому что, что бы там ни было, они оба прежде всего шахматисты. Они любят шахматы, занимаются ими, продвигают их. И даже Каспаров, несмотря на все свои многочисленные ипостаси – политический комментатор, писатель, тем не менее, основная идентичность Каспарова – это шахматист. Там он свой. Он любит шахматы, любит себя в шахматах и очень многое делает, чтобы шахматы продвигались, – сказал Валерий Аджиев.