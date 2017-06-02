Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Политика

"Путин – успешный диктатор". Эфир в 19:05

Гарри Каспаров

Гарри Каспаров - о месте России в мире и путинской системе.

Чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров остается одной из ключевых фигур российской оппозиции, организатором Форума Свободной России в Вильнюсе, где мы и встретились.

В программе "Лицом к событию" 2 июня в 19:05 прозвучит беседа с общественным деятелем, политиком и спортсменом Гарри Каспаровым о о месте России в мире и путинской системе, о путях борьбы с диктатурой.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG