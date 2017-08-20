В Донбассе сепаратисты обстреляли дома мирных жителей

В Донбассе пророссийские сепаратисты обстреляли жилые дома в поселке Зайцево Донецкой области. Как сообщили сегодня украинские сотрудники Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, обстрел произошел 19 августа. Сгорели несколько домов мирных жителей, о погибших или пострадавших не сообщается.

Всего за последние сутки, по данным Киева, сепаратисты около 30 раз нарушили "режим тишины" в Донбассе, погиб украинский военнослужащий. Представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики", в свою очередь, обвинили правительственные войска в 40 обстрелах.

На востоке Украины за три года войны погибли более трех тысяч мирных жителей. Киев и страны Запада обвиняют Кремль в поддержке сепаратистов. Всего, по данным Генштаба Украины, на стороне самопровозглашенных "народных республик" воюют 40 тысяч человек, в их числе около 5 тысяч кадровых российских военнослужащих. Москва официально не признает эти обвинения.