Киев: против армии Украины в Донбассе воюют около 40 тысяч человек

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что в Донбассе против украинской армии воюют около 40 тысяч человек, в их числе, как он выразился, "боевики, наемники и кадровые российские военнослужащие". Точное число российских военных, которые, по данным Киева, воюют на востоке Украины, Муженко не назвал. При этом он отметил, что Россия продолжает поставлять сепаратистам оружие и военную технику, в том числе артиллерию, танки и беспилотники. Об этом Муженко заявил в интервью изданию LIGA.net.

В Донбассе за три года войны погибли более трех тысяч мирных жителей. Киев и страны Запада обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль, несмотря на задержания российских военных на востоке Украины и уничтожение техники российской армии на подконтрольных сепаратистам территориях, отвергает эти обвинения. Всего, по данным Киева, в Донбассе на стороне самопровозглашенных "народных республик" воюют около 5 тысяч кадровых российских военнослужащих.

Международная расследовательская группа Bellingcat ранее публиковала доклады об участии в сражениях на востоке Украины самых мощных российских танков Т-90, а также об обстрелах украинской территории со стороны России.