Язык не виноват

После бегства из Украины Виктора Януковича одним из первых решений Верховной Рады стала отмена так называемого языкового закона Кивалова – Колесниченко, дававшая более широкие возможности использования неофициальных языков, в том числе русского. Документ этот в итоге не был подписан исполняющим обязанности президента Александром Турчиновым, не в последнюю очередь потому, что намерение отменить закон вызвало критику в обществе. С тех пор прошло больше трех лет, в Верховную Раду подан очередной проект языкового закона "О государственном языке", призванный заменить документ, принятый в эпоху правления Януковича и расширяющий права украиноязычного населения страны. Новая языковая политика, прописанная в законопроекте, вызывает не меньше споров, чем в свое время закон Кивалова – Колесниченко, дебаты о котором в Верховной Раде сопровождались депутатскими драками.

Со времени Евромайдана изменилось многое, в том числе и отношение украинцев к русскому языку. Учитывая агрессивную политику России по отношению к соседней стране, это неудивительно. Эксперты даже отмечают, что некоторые украинцы отказываются от использования русского языка в каждодневном общении в знак протеста против аннексии Крыма Россией и ее участия в вооруженном конфликте в Донбассе. Изменилось и отношение к двуязычию: в 2011 году почти половина украинцев, 49 процентов, высказывались за то, чтобы и русский, и украинский языки были признаны государственными языками Украины, а сейчас таких всего чуть более 20 процентов.

В то же время, видимо, несущественно изменилось количество русскоязычных. Если взять данные последней переписи населения Украины, которая проводилась в 2001 году, то среди представителей разных национальностей – 14 миллионов русскоязычных граждан, это 29 процентов жителей страны. При этом почти 15 процентов украинцев указали в качестве родного языка русский (справедливости ради стоит отметить, что почти 4 процента русских считают родным украинский язык). Новые социологические исследования показывают другие цифры: родным считают русский 14 процентов украинцев, в то время как дома по-русски говорят 23 процента опрошенных, но это без учета Крыма и пока неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, где проживает большая часть русскоязычного населения Украины.

Те украинцы, для которых родной – русский язык, не виноваты в том, что существует Путин

Вопреки этим цифрам, в законопроекте "О государственном языке" говорится, например, о 10-процентной квоте на вещание для общенациональных телерадиоканалов или на показ фильмов в кинотеатрах на языке оригинала (не обязательно на русском языке). Авторы документа объясняют, что украинский язык – инструмент национальной безопасности, призванный объединить общество и прекратить межэтническое противостояние. Одновременно Украина продолжает участвовать в минском переговорном процессе и надеется на реинтеграцию сепаратистских "республик", а в перспективе – и на возврат Крыма. Принятие закона, предусматривающего введение квот, не отражающих реального положения дел, может повлиять и на эти процессы. В Донбассе только 27 процентов жителей считают родным украинский язык, а в Крыму до аннексии украинский считал родным только один человек из десяти.

С другой стороны, в дискуссиях, которые кипят в социальных сетях и в СМИ, многие говорят о необходимости защиты украинского языка как единственного государственного. На недостаточную охрану украинского в конце концов указывала и Венецианская комиссия, оценивавшая предыдущий языковой закон, Кивалова – Колесниченко. Поэтому в законопроекте предусматривается создание Центра украинского языка, который будет экзаменовать чиновников и депутатов, чтобы определить, позволяет ли их уровень знания официального языка работать на государственной службе, а также должность уполномоченного по защите государственного языка, который будет следить за выполнением положений закона.

К сожалению, не предусматривается реальная помощь тем, кто хочет выучить украинский или довести его знание до более высокого уровня. В этом могут нуждаться, например, жители в основном русскоязычных регионов Украины. При этом одна из целей законопроекта – "содействие гражданам Украины в доскональном владении украинским языком" и одно из его положений – обязанность государства помочь "свободно овладеть государственным языком тем гражданам, которые в прошлом такой возможности не имели". Инструменты этой политики в законопроекте не прописаны: не предусматривается ни оплачиваемых государством курсов украинского языка для тех, кто хочет его выучить, ни другой помощи не владеющим или плохо владеющим украинским. А если нет механизмов улучшения ситуации, то эти положения законопроекта превращаются в декларацию о намерениях.

Споры о языках кипят в Украине уже много лет, языки, русский и украинский, действительно часто разделяли страну накануне выборов, и пока ни один закон, принятый в этой области, не был признан идеальным. А хороший закон действительно может прекратить языковые разногласия. Горячие головы утверждают, что поддержка русского языка в Украине означает поддержку "русского мира" и соглашательство с лицемерной политикой Кремля, которая "защищает" живущих за ее пределами русскоязычных посредством военной силы или запугивания соседей. Но те украинцы, для которых родной – русский язык, не виноваты в том, что существует Путин. Многие из них называют себя украинцами, а не русскими, не по этническому или языковому принципу, а потому, что они родились на украинской земле.

Александра Вагнер – журналист Радио Свобода

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