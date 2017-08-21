Андрей Малахов опубликовал открытое письмо Константину Эрнсту

Телеведущий Андрей Малахов подтвердил, что ушел с Первого канала на "Россию 1" и будет вести там новую программу "Прямой эфир". Об этом сообщается в видеоанонсе передачи, который опубликован в колонке Малахова на сайте возглавляемого им журнала Starhit.

Там же в открытом письме экс-ведущий "Пусть говорят" поблагодарил всех сотрудников Первого канала и его генерального директора Константина Эрнста за 25 лет совместной работы.

Ранее в интервью "Коммерсанту" свой уход Малахов объяснил стремлением самостоятельно принимать решения, в том числе определять, о чем будет программа. По словам Малахова, ему надоело быть человеком-солдатом, который исполняет приказы. Малахов также добавил, что на Первом канале ему не позволяли в прямом эфире обсуждать некоторые острые темы.

Сообщения о том, что Андрей Малахов покидает Первый канал, появились в начале июля. Официально ни сам ведущий, ни руководство телеканала эти сообщения не комментировали.