Арестованный экс-мэр Владивостока просит Путина о защите

Отстраненный от должности мэра Владивостока Игорь Пушкарев, арестованный по уголовному делу о коррупции, обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой о защите и справедливости. Письмо с пометкой "на правах рекламы" опубликовала газета "Ведомости".

В письме Пушкарев утверждает, что уже больше года находится под стражей по надуманному обвинению и сфабрикованному делу. По словам бывшего мэра, он не совершал преступлений и всегда действовал в интересах государства. Так, по заявлению Пушкарева, его семья пожертвовала городу строительные материалы почти на миллиард рублей.

Пушкарева арестовали в июне прошлого года. По версии следствия, в 2009–2014 годах он организовал закупку стройматериалов для предприятия "Дороги Владивостока" у компании, которой владеют его родственники, по завышенной цене, чем нанес многомиллионный ущерб городу. Пушкарев находится в московском СИЗО.