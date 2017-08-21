Прокурор просит 5 лет колонии для казанского активиста

Государственный обвинитель попросил суд приговорить лидера "Татарского Патриотического Фронта Алтын Урда" Даниса Сафаргали к пяти годам лишения свободы по обвинению в возбуждении ненависти и вражды по признаку национальности. Об этом сообщает "Idel.Реалии" (проект Радио Свобода).

Сафаргали обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью, нанесении побоев, хулиганстве и экстремизме за 15 постов в соцсети "ВКонтакте". Активист вину не признал. Сторона защиты настаивает на полном оправдании Сафаргали.

Данис Сафаргали был помещен в СИЗО по делу о причинении легкого вреда здоровью после того, как заступился за беременную супругу, которую во время конфликта ударили ногой в живот. Уже после этого ему предъявили обвинения в экстремизме. По версии следствия, в 15 записях в соцсети ВКонтакте Сафаргали высказывал свое мнение о русских, президенте России, Русской православной церкви и ситуации с Крымом.

