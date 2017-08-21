Вторжение без танков

В Чехии и Словакии 21 августа вспоминают трагические события 1968 года – тогда войска СССР и еще нескольких стран Варшавского договора совершили вторжение в Чехословакию, подавив реформы Пражской весны, объявленные Кремлем угрозой социализму. Накануне этой годовщины в Чехии вновь заговорили о российском присутствии – на этот раз в дипломатическом и разведывательном контексте.

Депутат чешского парламента Иван Габал на прошлой неделе направил письмо министру иностранных дел Любомиру Заоралеку, в котором предлагает его ведомству добиваться от российской стороны сокращения штата сотрудников посольства в Праге. “Посольство непомерно раздуто, следует добиваться от России снижения числа его сотрудников примерно на 60 процентов. Это соответствовало бы количеству наших дипломатов в Москве”, – отмечает Габал в интервью порталу Aktualne.cz. По мнению депутата, значительная часть сотрудников российского диппредставительства в Чехии занимается деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу. Пресс-секретарь МИД Чехии Михаэла Лагронова сообщила Радио Свобода, что послание депутата получено и ответ ему будет дан в ближайшие дни.

Габал указывает на выводы чешской контрразведки BIS, в своих отчетах регулярно называющей посольство в Праге центром российской разведывательной активности не только в Чехии, но и в Центрально-Европейском регионе. В то же время громких скандалов с выдворением дипломатов, заподозренных в шпионаже, здесь не было довольно давно. Однако о подозрениях в отношении российских дипломатов сообщают в последнее время и власти других европейских стран. Так, шведская контрразведка SIPO считает причастными к разведывательной деятельности примерно треть российских дипломатов, работающих в Швеции.

Разговоры о чрезмерном количестве российских дипломатов в Центральной Европе возникают достаточно регулярно. (Российские дипломаты, в том числе посольство в Праге, их не комментируют, ссылаясь на право любой страны назначать в свои представительства столько сотрудников, сколько эта страна сочтет нужным – если нет иных договоренностей с принимающей стороной.) На сей раз поводом вспомнить об этой проблеме послужило решение Москвы потребовать сокращения количества работающих в России американских дипломатов и сотрудников посольства и консульств США на 755 человек – в ответ на новые санкции Вашингтона. Дональд Трамп после этого пошутил, что благодарен Владимиру Путину за сокращение штата американских дипмиссий, так как это позволит американской стороне сэкономить значительные средства.

Заместитель директора пражского исследовательского центра European Values (“Европейские ценности”), глава программы этого центра Kremlin Watch Якуб Янда полагает, что дипломатический конфликт Вашингтона и Москвы дает возможность европейским странам хотя бы частично решить проблему чрезмерной активности российских разведчиков, работающих под дипломатическим прикрытием. Подробнее об этом Якуб Янда рассказал в интервью Радио Свобода.

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– В своей недавней колонке в американском журнале Newsweek вы утверждаете, что значительная часть российских дипломатических представительств в странах Европы обладает непомерно раздутыми штатами сотрудников, причем многие из этих людей занимаются не дипломатической, а разведывательной или пропагандистской работой. Для таких утверждений достаточно доказательств?

– Сама статистика вполне однозначна, если сравнивать штаты российских посольств и консульств в странах Европы – и представительств соответствующих европейских стран в России. С Чешской Республикой это соотношение – 140 россиян в Праге к 65 у нас в Москве. В случае с Финляндией это примерно 60:30. И так далее – как правило, превышение почти в два раза. Если сейчас президент Путин в рамках конфликта с США по поводу санкций требует от Вашингтона дипломатического паритета – то есть равного числа сотрудников представительств США в России и России в США, то мы полагаем, что это выгодный момент для европейских стран, которые могли бы потребовать того же от России. Это что касается чисел. Насчет разведывательной роли – понятно, что практически у каждого диппредставительства любой страны такая роль есть. Однако отчеты контрразведывательных служб европейских стран в последние годы говорят о том, что деятельность российских представительств в этом направлении непрерывно активизируется, приближаясь к уровню времен холодной войны. Есть и другие моменты: например, в случае с Чехией российская сторона вообще не декларирует сотрудников разведслужб, работающих в составе дипломатической миссии, что чешская сторона считает недружественным шагом. Всех этих причин, как мне кажется, достаточно для того, чтобы добиваться снижения числа сотрудников российских представительств в Европе.

Достаточно причин для того, чтобы добиваться снижения числа сотрудников российских представительств в Европе

– Вы предлагаете европейским странам добиваться этого совместно, согласованно предъявив России требования такого рода. Не возникнет ли при этом негативный политический эффект? Отношения между Россией и западными странами сейчас, наверное, на худшем уровне со времен холодной войны, и взгляды на эту ситуацию у европейских политиков и дипломатов разные. Многие полагают, что дополнительное обострение не отвечает интересам самой Европы.

– Это вопрос национальных интересов и безопасности европейских стран. Деятельность многих российских представителей представляет собой угрозу. Поэтому имело бы смысл подумать о совместной акции такого рода. Конечно, речь не шла бы обо всех странах ЕС, потому что характер отношений с Россией у них неодинаковый. Но, например, страны Центральной и Восточной Европы, которые ясно осознают угрозу их безопасности со стороны Кремля, могли бы согласовать такой шаг.

– Может ли он быть скоординирован с США, коль скоро их сейчас “война посольств” с Россией касается в первую очередь?

– Это как раз один из моих аргументов: тем самым европейские страны выразили бы Соединенным Штатам поддержку и показали бы им, кто является их союзником. Это важно, учитывая, что президент Трамп, похоже, испытывает определенные сомнения насчет союзников в Европе. Это мог бы быть позитивный шаг, дипломатический плюс для той группы стран – неважно, было бы их пять, семь или десять, – которая решила бы потребовать от российской стороны снижения числа дипломатических представителей на основе принципа паритета.

– С подобной инициативой относительно российского посольства в Праге уже выступил депутат парламента Иван Габал, направивший соответствующее письмо министру иностранных дел вашей страны. Как вы думаете, это предложение найдет отклик у чешских дипломатов?

– Саму эту инициативу я оцениваю положительно. Хорошо, что депутат Габал привлек внимание к этой проблеме. Но не думаю, что чешский МИД к нему прислушается. Потому что их аргумент, его уже приходилось слышать, и он реалистичен, звучит так: если Прага пойдет на такой шаг, то Москва потребует пропорционального снижения числа чешских дипломатов в России. Мы, к примеру, вышлем 20 россиян, а они – 20 чехов. А поскольку наших дипломатов там куда меньше, чем российских здесь, то работа нашего представительства в России могла бы быть парализована. Именно поэтому совместная акция нескольких государств была бы куда уместнее: для России легко “наказать” отдельную небольшую страну вроде Чехии, но если таких стран будет 5 или 10, то это уже сложнее, тут возникают большие политические и дипломатические издержки.

– А какие-то отклики из других стран на ваше предложение вы уже получили?

– Контакты с дипломатами и сотрудниками спецслужб из союзных стран мы поддерживаем регулярно, и должен сказать, что понимание угрозы интенсивной российской разведывательной и пропагандистской активности в регионе есть. Но в данном случае речь идет об инициативе, которая потребовала бы политического решения на уровне руководства ряда стран. Прямой реакции на высоком политическом уровне пока нет. Подождем – сейчас август, сезон отпусков, в том числе у политиков и дипломатов, еще не закончился. Боюсь, раньше чем через как минимум несколько недель эта тема каким-либо образом на политическом уровне рассматриваться не будет.

– Ваша программа Kremlin Watch занимается мониторингом прокремлевской пропагандистской деятельности в странах Центральной Европы. Попало ли в поле вашего зрения заявление, сделанное на днях главой Всероссийского фонда образования Сергеем Комковым, который презентует себя также как один из руководителей Всеславянского комитета? По его словам, панславистские активисты планируют провести в июне будущего года в Праге Международный славянский конгресс, на котором предложат создать “содружество независимых славянских государств – межпарламентскую структуру, помогающую выработать единую политику в гуманитарной, экономической и политической областях”. Вне зависимости от того, насколько реальны эти планы, – что вам известно об этой акции и намерены ли в ней участвовать официальные чешские представители?

– Пока об этом конгрессе известно довольно мало. Мы знаем, что о нем упоминали представители нашего посольства в Москве, но деталей пока нет. Тем не менее, нетрудно догадаться, о какого рода акции идет речь, исходя от того, что в России пару месяцев назад тот же ряд панславистских организаций провел Всеславянский съезд. Там была и чешская делегация примерно из 10 человек. В нее входил, например, Ян Корал, ведущий одного из прокремлевских конспирологических интернет-сайтов. (По сообщениям чешских СМИ, главу этой делегации “в частном порядке” принял посол Чехии в России, первый чехословацкий космонавт Владимир Ремек. – РС). Панславистская аргументация используется нынешним российским руководством в своих политических целях. Сама риторика звучит так: мы все – славяне, у нас общее происхождение, нам нужно лучше понимать друг друга, сближаться и объединяться. Тут дело не в том, что в самих понятиях “славяне” или “славянская культура” есть что-то плохое, – ничуть. Просто потом обычно делается следующий шаг: “славянская” риторика используется для оправдания геополитических действий Кремля – в частности того, что делается им в Грузии или Украине.

– В Чехии много людей, готовых прислушиваться и верить такого рода идеям и их политическим интерпретациям?

“Славянская” риторика используется для оправдания действий Кремля – в частности в Грузии или Украине

– Тут есть разные группы, их надо различать. Тех, кто прямо поддерживает действия России в украинском конфликте, относительно немного. Если же взять сторонников этого обновленного панславизма, о котором мы говорили, то их еще меньше. У меня нет точных данных, но думаю, что счет таких активистов идет на десятки, не больше. Опаснее другое: известно, в том числе и из отчетов наших спецслужб, о том, что Чешская Республика используется российской стороной как своего рода безопасная платформа для проведения разного рода акций регионального масштаба. Имеются в виду разведывательные акции – то же посольство в Праге служит в этом отношении как координационный центр для всей Центральной Европы. Это важно понимать – речь тут идет не об одной небольшой стране, такой как Чехия.

– Сегодня исполнилось 49 лет со дня вторжения войск СССР и других стран Варшавского договора в тогдашнюю Чехословакию. В контексте того, о чем мы только что говорили, можно ли сказать, что в чешском обществе как-то меняется подход к тогдашним событиям? Есть здесь в общественном мнении группы, придерживающиеся противоположных взглядов как на 1968 год, так и на прошлые и нынешние отношения с Россией в целом?

– Я думаю, что происходит политическое столкновение, в центре которого – интерпретация не только прошлого, в том числе периода советской оккупации, но и нынешней политики России, в том числе агрессивных войн, кампаний дезинформации и тому подобных явлений. На политическом уровне пророссийский “полюс” олицетворяют прежде всего президент Милош Земан и связанные с ним группы. Это следует хотя бы из того, что президент оказывает поддержку объединениям вроде “Клуба чешского пограничья”, куда входят люди, с удовольствием вспоминающие времена, когда они могли беспрепятственно стрелять по тем, кто пытался бежать из коммунистической Чехословакии. (“Клуб чешского пограничья” объединяет главным образом ветеранов пограничной службы коммунистических времен и их политических симпатизантов, его члены известны коммунистическими и радикально-националистическими взглядами. – РС).

С другой стороны, евроатлантические взгляды разделяет, я бы сказал, большая часть чешской политической сцены, за исключением президентского окружения и коммунистов, а также большинство СМИ. Я бы не сказал, что эти два лагеря имеют одинаковый вес в общественном мнении – прозападный выглядит куда более сильным, в том числе если исходить из результатов социологических опросов. В то же время правда и то, что прокремлевские взгляды и симпатии распространены в нашем обществе сейчас в наибольшей мере за последние 25 лет. Я бы сказал, что решающая “заслуга” здесь принадлежит президенту Земану, который поддерживает носителей соответствующих взглядов всем весом высшего государственного поста.