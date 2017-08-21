Арестован подозреваемый в теракте в Барселоне

Водитель грузовика, который насмерть сбил 14 и ранил более 100 человек в центре Барселоны, арестован. Об этом сообщает агентство Reuters, со ссылкой на испанские средства массовой информации.

Нападавшего зовут Юнес Абуйаакуб. Ему 22 года, он выходец из Марокко. Ночью полиция обыскала его в дом в городе Риполь в Каталонии.

Сегодня же стало известно, что число жертв теракта в Барселоне достигло 15 человек. По данным полиции, подозреваемый в теракте убил водителя автомобиля, на котором позже скрылся.

Жертвами нападений в Каталонии 17 августа стали 15 человек: 14 – в Барселоне и один – в Камбрильсе. Более 100 человек ранены. Следствие полагает, что теракты готовились заранее большой экстремистской группировкой. Ответственность за нападения в Каталонии взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".