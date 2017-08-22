Музей советской шизофрении

Пражский Музей коммунизма, который существует уже 16 лет, обновил экспозицию. Площадь музея увеличилась почти в два раза, появились информационные панели с текстами, рассказывающими историю - от прихода к власти коммунистов в Чехословакии и до "бархатной революции", и 200 фотографиями и будней социализма, и трагических событий, например, ввод войск в Чехословакию в 1968 году.

В обновленном Музее коммунизма посетитель может посмотреть серию видеоинтервью с репрессированными, рассказывающими о политических судебных процессах или о том, как удавалось убежать из Чехословакии, перейдя хорошо охраняемую границу. Есть здесь и свидетельство Иржи Странского, безвинно осужденного в 1953 на 8,5 лет за государственную измену. Свой арест Странский связывает с тем, что он находится в родстве с Антонином Свойсиком, основателем чешской скаутской организации "Юнак", а его отец был функционером другой чехословацкой скаутской организации – "Сокол":

- Этот музей – обо мне. Ведь я все это пережил. Мне повезло, потому что я был к такому опыту физически и психически подготовлен. Мой отец, Карел Странский, был в Освенциме. У нас в семье вообще все время кого-то арестовывали и сажали в тюрьму. Поэтому я не принимал происходящее близко к сердцу и пережил допросы. А они были страшные. Многие из тех, кого я знал и кого уже нет в живых, не выдерживали, женщины были более выносливыми. Это был ужасный опыт, когда физически выбивают показания… но не спрашивайте меня, как это было, я не хочу, чтобы меня жалели. Конечно, со мной вели себя как с человеком, которого хотят убить, потому что хотели доказать, что все мы – преступники. Но у них не получилось. Я ведь ничего не сделал, они меня мучили, чтобы я признался, но мне сознаваться было не в чем. А это еще хуже, - говорит Иржи Странский.

Кураторы музея решили рассказать о коммунизме не только устами живых свидетелей или пересказывая события, но и благодаря экспонатам, рассказывающим о быте при социализме. Восстановлен интерьер магазина с полупустыми полками и школьного класса во время урока русского языка. Одна из стен музея полностью заполнена картинами в соцреалистическом стиле.

Чешский фотограф Дана Киндрова, подбиравшая снимки для новой экспозиции Музея коммунизма, автор нескольких альбомов о жизни при социализме в Чехословакии и СССР. Она рассказывает, что, по ее мнению, визуально характеризует коммунистическую эпоху:

- Всегда, когда я фотографировала в 70-е и 80-е годы (это было время так называемой нормализации), мне приходили в голову мысли о шизофрении. Это не были 50-е годы, всем все было уже ясно, но люди продолжали ходить, например, на первомайские манифестации. Люди поднимали руки, махали, проходили мимо трибуны, опускали руки и шли домой, думая о своем. Это была очень пессимистическая атмосфера.

- Помимо фотографий, какие предметы для экспозиции вы выбрали, что вам кажется может красноречиво рассказать о том времени?

- Это, конечно, была пропаганда. Как в Советском Союзе. Человек читал, что самое главное – это коммунизм, СССР – на вечные времена. Символы коммунизма были везде и никто не обращал на них внимания. Они были везде и превратились в "ничего особенного".

- Почему сегодня нужен Музей коммунизма?

- Я, честно говоря, поражена, сколько сюда приходит иностранцев. Два дня назад был дождь и пришло 600 человек, просто невероятно! Но даже в старом помещении их было очень много. Наши новые тексты – короткие, насыщенные, и это очень важно, потому что молодое поколение не хочет читать, но именно оно должно познакомиться с этой историей. Ведь в школе курс истории заканчивается после Второй мировой войны. Хорошо знать "Одиссею", но плохо не знать, что происходило в 50-е годы прошлого века.

Дана Киндрова надеется, что обновленный пражский Музей коммунизма в первую очередь нынешним школьникам поможет лучше понять, что происходило при социализме.