В Новосибирске активистка приковала себя к памятнику Ленину

В Новосибирске местная жительница провела акцию протеста, приковав себя цепью к памятнику Ленину. Издание "Сиб.фм" сообщает, что во вторник утром 28-летняя Ксения Сухоруких пришла к монументу в ночной рубашке с нарисованными краской пятнами крови, а в руках у нее были российский флаг и табличка с надписью "я умираю".

Активистка рассказала журналистам, что ее одежда символизирует "спящую Россию", цепь – "безысходность", а завязанный рот – "цензуру". Сухоруких пояснила, что хочет привлечь внимание к "проблемам в стране и обществе в целом".

По данным "Сиб.фм", на место проведения акции приехали полицейские, которые оттеснили журналистов от памятника, перерезали цепь и посадили Ксению Сухоруких в "скорую помощь". Активистку доставили сначала в больницу, а затем – в отдел полиции. Там с нее взяли объяснения и отпустили без составления протокола.