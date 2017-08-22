Ватикан: есть "позитивная динамика" в подготовке визита папы в Россию

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил во вторник, что видит "положительную динамику" в развитии идеи о визите папы римского Франциска в Россию, но предположил, что предстоит еще большая работа, прежде, чем это произойдет. Паролин, выступая на совместной пресс-конференции в Москве вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, не высказал однако конкретной даты возможного визита.

Восточные и западные ветви христианства разделились в 1054 году. Папа римский, предводитель 1,2 миллиарда католиков мира, стремится улучшить связи между римско-католической и православными церквами. В прошлом году на Кубе состоялось первая встреча между римско-католическим папой и патриархом Русской православной церкви Кириллом.

Паролин сказал, что также использовал свои переговоры в российской столице, чтобы обсудить определенные трудности, с которыми сталкивается римско-католическая церковь в России. Он сказал, что Москва и Ватикан не согласны с тяжелым положением христиан в некоторых частях мира. Паролин, который должен позже во вторник встретиться с патриархом Кириллом сказал, что Россия может сыграть важную роль, когда речь идёт помощи в разрешении кризиса в Венесуэле из-за её тесных отношений с Каракасом.