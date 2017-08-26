8 дней за жизнь

Похоже, что в России установлен новый рекорд по освобождению заключенного, действия которого привели к массовой гибели людей. Владимир Путин, "руководствуясь принципами гуманности", постановил освободить от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы бывшего директора шахты "Ульяновская" Андрея Функа. Функ был признан виновным по ч.3 ст. 217 УК РФ, нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Основанием послужил взрыв метана на шахте в 2007 году, повлекшей за собой гибель 110 человек. Спустя почти 8 лет директора признали виновным и приговорили к шести годам тюрьмы.

Интересно, какими принципами гуманности руководствовался президент? Может быть, правом на жизнь? Но на жизнь господина Функа никто не покушался. А вот сам он в какой степени ощущал ответственность за жизнь других людей? В комментариях к ч. 3 ст. 217 указано, что эта статья раскрывает умышленные деяния, относящиеся к тяжким преступлениям. Активная форма преступного поведения заключается, например, в нарушении технологического процесса производства, эксплуатации неисправного оборудования, в небрежном обращении с огнем. Пассивное преступное поведение возможно, например, при невыполнении действий, обеспечивающих безопасный технологический процесс производства. Обязательным признаком объективной стороны составов преступления является место его совершения, которым может быть взрывоопасный объект или взрывоопасный цех.

"Шахтеры говорят, что за последний месяц уровень метана превышал норму в пять раз, но диспетчеры якобы на это не реагировали под угрозой увольнения", – слышали мы в 2007 году по телевидению после взрыва. Как об этом мог не знать директор? О чем думали некие 10 000 человек, которые подписались под петицией с требованием помиловать Функа? 110 человек – меньше 10 000, но их больше нет с нами. У этих 110 человек остались семьи. Эти семьи лишились мужей, братьев, сыновей и отцов. Кто им вернет родных?

Так во сколько оценили смерть человека? Функ был осужден 31 марта 2015 года. 27 августа 2017 решение о помиловании вступит в силу. Это 910 дней заключения. Что примерно эквивалентно 8 дням заключения за одного погибшего. Почему в России можно быть богатым ответственным за гибель человека и получить за это чуть больше недели тюремного заключения? Это называется гуманность?

Если так произошло сегодня, то почему так не произойдет завтра? Кто положил президенту на стол указ о помиловании? Получил ли этот человек вознаграждение за свои старания? В России работодатель действительно отвечает за свои действия? Так что это за принципы гуманности такие?

После взрыва метана губернатор Кемеровской области Аман Тулеев сразу же публично потребовал сменить собственника предприятия. На 50% акций предприятия "Южкузбассуголь", контролирующего шахту, уже давно претендовал "Евразхолдинг", аффилированный с бизнесом Романа Абрамовича. В итоге компанию стоимостью 3 миллиарда долларов продали за 871 миллион. Было бы только одно разумное объяснение помилования со стороны Путина – знание о том, что дирекция предприятия не виновата во взрыве, который был специально кем-то спровоцирован. Но разве это не являлось бы основанием для пересмотра уголовного дела? Да и как быть с тем, что меры безопасности все же не были соблюдены дирекцией?

Власть должна показывать: идет борьба с коррупцией, за обычного человека сражаются, нужно подпитывать веру народных масс

Меня не покидает ощущение, что мы стали свидетелями сделки, в которой дирекция и собственники акций предприятия оказались "на крючке" после взрыва на шахте и были вынуждены продать свою долю за бонусы, среди который были и такие, как отсрочка приговора и помилование. Представитель Evraz Group сообщал, что этой компании через 50-процентное владение Corber Enterprises Ltd. принадлежит 40 процентов ОАО "Распадская", под которую в 2007 году, похоже, и покупался такой актив, как шахта "Ульяновская". В 2010 году при взрыве на шахте "Распадская" погиб 91 человек, 133 получили различные ранения и травмы. При этом еще до аварии Ростехнадзор четырежды обращался в суд с иском о дисквалификации директора шахты "Распадская" за многочисленные нарушения, но ничего не добился. Значит, действительно у предприятия были сильные покровители? В итоге в 2015 году в тюрьму сели два человека, бывшие директор и заместитель главного инженера.

Так что же произошло в 2015 году в стране, что вдруг стало нужно осудить годами двух живших безнаказанно производственников? Что, еще кроме того, что Россия вступила в очередной конфликт с Западом, зарплата жителей РФ за год уменьшилась почти на 10%, число безработных выросло на 7,4%, а ВВП упал на 3,7%? Власть должна показывать: идет борьба с коррупцией, за обычного человека сражаются, нужно подпитывать веру народных масс. А теперь прошло время, и 110 погибших забыли.. Так, может, все же пора вспомнить?

Анатолий Канюков – петербургский политик, социал-демократ, лидер движения "Солидарный Петербург"

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