В Петербурге двух активистов движения "Весна" увезли в полицию

В Санкт-Петербурге полицейские отобрали паспорта у двух активистов движения "Весна", которые развернули перед Смольным баннер с надписью "Гайд-парк теперь будет здесь".

Интернет-издание "Медиазона" сообщает, что Николая Артеменко и Анастасию Кадетову отвезли в отдел полиции. Отдавать им документы полицейские отказываются.

Накануне стало известно, что власти Петербурга исключили Марсово поле из списка "гайд-парков", в которых можно проводить акции без специального согласования. Ранее, несмотря на этот статус, там неоднократно задерживали участников пикетов и митингов.