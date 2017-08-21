Петербург: на Марсовом поле запретили проводить несогласованные акции

В Санкт-Петербурге из списка "гайд-парков" исключили Марсово поле. Как сообщила в понедельник "Фонтанка", соответствующее постановление 17 августа подписал губернатор города Георгий Полтавченко. Таким образом, на площади больше нельзя проводить акции без согласования с властями.

Марсово поле до последнего времени оставалось единственным "гайд-парком" в центре Петербурга. На площади неоднократно проходили массовые акции протеста. Здесь, в частности, 12 июня прошел митинг против коррупции, организованный сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального.

Несмотря на то, что российское законодательство разрешает проводить акции в "гайд-парках" без согласования с властями, участников протестов на Марсовом поле неоднократно задерживали. 12 августа на площади напали на ЛГБТ-активистов, а также журналистов, которые снимали акцию представителей секс-меньшинств.