На Украине расследуют два дела в отношении Поклонской

В отношении бывшего прокурора аннексированного Россией Крыма Натальи Поклонской расследуются два уголовных дела: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымско-татарского народа. Об этом сообщает агентство "Униан" со ссылкой на прокурора Автономной республики Крым Гюндуза Мамедова. По его словам, оба уголовных дела в отношении Поклонской могут объединить.

До аннексии Россией Крыма в 2014 году Поклонская работала в органах прокуратуры Украины, а также занимала пост прокурора республики. Весной 2014 года российские власти назначили ее "прокурором республики Крым". Поклонская инициировала запрет деятельности Меджлиса в России в 2016 году. В настоящее время она занимает пост депутата Государственной Думы России.

После аннексии Крыма в отношении активистов Меджлиса крымско-татарского народа, не принявших отторжение полуострова от Украины, резко усилились репрессии, а его лидерам Рефату Чубарову и Мустафе Джемилеву был запрещен въезд в Крым. В отношении одного из лидеров организации Ахтема Чийгоза расследуется уголовное дело по обвинению в организации массовых беспорядков в феврале 2014 года.