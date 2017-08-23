"Коммерсантъ": около 5 тысяч пилотов в России могут лишиться лицензий

Росавиация аннулировала программы подготовки коммерческих пилотов в частных и государственных училищах. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на телеграмму ведомства в адрес Челябинского летного училища гражданской авиации. Согласно документу, ведомство признало образовательные правила, действовавшие с 2006 по 2016 год, не действительными.

По словам собеседников издания, это решение может привести к лишению свидетельств около 5 тысяч пилотов – выпускников частных и государственных лётных училищ - и новой волне кризиса в отрасли, которая уже столкнулась с оттоком кадров за рубеж.



Ранее, в мае российские пилоты пожаловались в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) на "произвол" со стороны Росавиации,которое без объяснения причин аннулировало свидетельства сотен специалистов и собирается признать недействительными ещё около тысячи таких документов. В результате, как отмечали авторы письма, работу могут потерять "как минимум четверть всех пилотов в России". В Росавиации тогда заявили, что аннулируют лицензии из-за предоставления поддельных данных о подготовке пилотов.