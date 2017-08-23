В Забайкалье хотят уволить директоров школ, не поддержавших "пионерию"

Министр образования Забайкальского края Андрей Томских пригрозил, что уволит директоров школ и руководителей местных комитетов образования, которые не поддерживают учрежденное президентом Путиным Российское движение школьников. Томских заявил об этом в среду на конференции работников образования в посёлке Агинское, сообщают местные СМИ.

Российское движение школьников, фактически заменяющее существовавшую в СССР пионерскую организацию, было создано по указу президента России в октябре 2015 года. Его цель, согласно документу, содействовать "формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей". В Российское движение школьников принимают детей с 8 лет. Организаторы утверждают, что членство является добровольным. В Забайкалье оно действует с 1 сентября прошлого года.

В 2016 году "новая пионерия" получила из бюджета150 миллионов рублей.