Канализация в стакане

О приближении глобальной санитарной и экологической катастрофы в Москве и Подмосковье сообщают активисты движения "​Мортонграду.нет"​. Источник питьевой воды для 60 процентов жителей Москвы может быть отравлен стоками нового жилого комплекса "​Ильинские луга" группы компаний ПИК. По объемам сливов канализации он превзойдет все существующие источники загрязнений Москвы-реки на всем ее протяжении. Строительство объекта ведется в зоне санитарной охраны питьевого водозабора Москвы. По оценке специалистов, ежедневно "Ильинские луга" будут сливать "на рельеф" десятки тысяч тонн канализационных стоков, которые попадут в источники водоснабжения столицы.

Новый город без канализации

В 2015 году Градостроительный совет Московской области одобрил проект строительства жилого комплекса "​Мортонград Ильинское-Усово"​ недалеко от Красногорска. Сегодня это жилой комплекс "Ильинские луга"​ группы компаний ПИК. (Строительную компанию "Мортон"​ в 2016 году поглотили конкуренты из ПИК – РС) Согласно проекту, на площади 215 гектаров появится более 100 домов высотой 9 этажей. ЖК "Ильинские луга"​ рассчитан примерно на 60 тысяч человек. Это население трех городов размером со Звенигород или же половина Красногорска.

"У нас сельское поселение Ильинское все целиком имеет население 20 тысяч человек. А здесь еще хотят построить город с населением в три раза больше, – рассказывает местный житель, сотрудник "Всероссийского научно-исследовательского института охраны природы" Виктор Горячев. – Как показывает практика, в реальности на этой же площади будет проживать значительно большее количество людей – до 100 тысяч человек. Так, например, было с "​Павшинской поймой"​.

Новый город разместится в зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Строительство вызывает бурный протест местных жителей. Новый город разместится во втором поясе зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Москвы – Рублевского и Западного водозаборов. По закону на данной территории запрещается любое новое строительство. Кроме того, комплекс возводят в заповедной зоне рядом с усадьбой "Архангельское", в границах особо охраняемой природной территории "​Верхняя Москва-река"​. Тысячи обращений от граждан и организаций с просьбой отозвать проект поступили в надзорные органы и губернатору Московской области.

"Несмотря на это, строительство в "​Ильинских лугах"​ продолжается (в настоящее время уже завершается строительство домов первой очереди – РС), люди покупают квартиры и надо понимать, что скоро уже будут заезжать, но очистные сооружения здесь еще даже не начинали строить, – рассказывает активистка движения "​Мортонграду.нет" Лариса Фролова. ​– На общественных слушаниях все жители округи выступили категорически против проекта, потому что на этой территории отсутствует центральная канализация. Об этом было известно еще на этапе проектирования жилого комплекса".

Действительно, новый город строится без централизованной канализации. "​Она в принципе отсутствует в этой части Красногорского района. Отвести сточные воды за пределы зон санитарной охраны технически невозможно, – утверждает активист движения "Мортонграду.нет" Евгений Соседов. – Это колоссальный проект, постройка такого канализационного коллектора, наверное, не по силам даже государству".

Соответственно, по словам Соседова, стоки могут попадать только на рельеф – в Москву-реку и ее притоки. "Мортноград будет ежедневно сбрасывать до 20 тысяч кубометров канализационных вод в реку Липку – приток первого порядка Москвы-реки выше Рублевского и Западного водозаборов – источников питьевого водоснабжения Москвы", – рассказывает активист.

"Мортноград" будет ежедневно сбрасывать до 20 тысяч кубометров канализационных вод в реку Липку – приток Москвы-реки

Сброс любых, даже очищенных, сточных вод в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения запрещен статьей 44 Водного кодекса и Санитарными правилами.Это подтверждают заключения Мосводоканала – организации, ответственной за подачу воды в двадцатимиллионный мегаполис, за все водозаборные станции Москвы и зоны санитарной охраны.

В ответах Мосводоканала написано, что на этой территории вообще запрещено какое бы то ни было строительство. "​Любая неполадка на очистных сооружениях приведет к тому, что стоки потекут буквально сразу в водозабор. Другого источника у Москвы нет, и мы понимаем, к чему может привести ситуация, когда миллионный мегаполис останется без питьевой воды"​, – говорит Соседов.

"​Река Липка, в которую будут сливаться стоки, впадает в Москву-реку прямо напротив резиденции президента России Владимира Путина – Ново-Огарево. Недалеко здесь живут и господа Герман Греф (глава "Сбербанка" –​ РС), Сергей Нарышкин (директор Слубы внешней разведки – РС). Может, они тоже не захотят жить на помойке, в которую река превратится, как только жилой комплекс будет введен в строй"​, – говорит Лариса Фролова.

"​Пруды-поглотители"​

При согласовании проекта ЖК "Ильинские луга" застройщики сообщали, что стоки будут скапливаться в специальных "прудах-поглотителях". Из них десятки тысяч тонн канализационных сливов якобы должны испаряться и впитываться в почву. Хотя дома "Мортонграда" стоят так плотно, что и для прудов места почти не остается. "Понятно, что это абсурд, это вообще противоречит законам физики: испарять и поглощать такое количество воды на такой территории невозможно. Было очевидно, что эти стоки куда-то потекут. Когда стройка уже началась, концепция уже поменялась, и нам откровенно стали говорить, что канализационные стоки будут сбрасываться в реку Липку", – рассказывает Евгений Соседов.

Десятки тысяч тонн канализационных сливов якобы должны испаряться и впитываться в почву

Представители группы компании ПИК утверждают, что действуют в соответствие с нормами. "Согласно закону N 214-ФЗ у нас есть разрешение на строительство этих домов. Они будут введены в эксплуатацию в соответствии с законодательством. Эти здания прошли негосударственную экспертизу. Мы ничего не нарушили, что подтверждается выданными разрешениями", – прокомментировал ситуацию вице–президент группы компаний ПИК Алексей Козлов. "Действительно, компания ПИК ведет строительство на основании разрешений, которые выданы правительством Московской области. Но они точно также противоречат закону", – считает Евгений Соседов.

Как сообщают активисты общественного движения "Мортонграду.нет", сейчас подмосковные власти завершают согласование незаконной схемы канализационных сбросов Мортонграда "Ильинские луга". Руководство группы компаний ПИК сообщило, что на территории ЖК "Ильинские луга" будут построены новые очистные сооружения. "В районе Усовских коньячных погребов у нас есть территория, которая по проекту отведена под строительство очистных сооружений. Сейчас их проект разрабатывается. Мы их спроектируем, пройдем государственную экспертизу. Очистные сооружения будут оформлены отдельным разрешением. Все необходимые экспертизы проект пройдет", – сказал Алексей Козлов.

Активисты движения "Мортонграду.нет" обещаниям застройщика не верят. Вспоминают, как компания "Мортон" на стадии утверждения проекта "Мортонграда" обещала провести "легкое метро". "Это было создано для отвода глаз. Был создан такой аттракцион – станция с километровой дорогой – и говорилось, что все жители будут туда добираться на легком метро, – рассказывает Евгений Соседов. – Но до сегодняшнего дня нет даже проекта этой трассы. Мы видим со стороны застройщиков откровенное вранье. Мы понимаем, что проект может меняться по ходу строительства, мы видим это и на примере очистных сооружений".

Москвичи будут пить чуть-чуть разбавленные канализационные стоки

"Мы знаем про опыт работы очистных сооружений компании "Мортон" (теперь ГК "ПИК") и в Балашихе, и в Ленинском районе, и на многих других территориях, – рассказывает Соседов. – Порой эти сбросы приводили к отравлению водоемов, например, – речки Пехорка в Балашихе".

"Москвичи будут пить чуть-чуть разбавленные канализационные стоки", – делает вывод Виктор Горячев. Эколог рассказывает, что у застройщиков было также предложение закачивать жидкие бытовые отходы в подпочвенный слой земли. "Таким образом, были бы отравлены все колодцы. В них, в лучшем случае, могла появиться кишечная палочка, это могло привести к заражению всех колодцев и гепатитами, и холерой. К счастью, хотя бы от этой идеи отказались", – говорит Горячев.

Строительное лобби в Подмосковье

Перед выборами губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно приезжал в Красногорский район, где он сам любит отдыхать. Он обещал запретить многоэтажное строительство, сохранить усадьбу "Архангельское" и экологию этих мест. Однако в случае с "Ильинскими Лугами" решение было принято в пользу застройщика.

"Было понятно, что данный проект изначально откровенно лоббировался чиновниками подмосковного правительства. Он был открыто поддержан губернатором Московской области", – говорит Евгений Соседов. Губернатор был на нескольких заседаниях градостроительного совета, и на всех собраниях этот проект с участием Андрея Воробьева одобрялся. "При этом в адрес губернатора были направлены тысячи обращений от отдельных жителей, от организаций, в которых говорилось о губительных последствиях строительства. Все эти заявления были проигнорированы, – рассказывает активист "Мортонграду.нет". – Мы совершенно не застрахованы и от того, что следующая очередь домов будет с большей высотностью и что правительство Подмосковья выдаст на это разрешение".

Данный проект изначально откровенно лоббировался чиновниками подмосковного правительства

"Удивительное дело: если б мы с вами хоть собачью будку построили здесь, в неположенном месте, сразу бы пришли представители надзорных органов и предъявили претензии. А тут целый город строят беззаконно – и ничего", – добавляет жительница Красногорского района, активистка движения "Мортонграду.нет"​ Татьяна Гаврилова.

Стратегия безопасности

Эксперты считают, что при нынешних объёмах застройки запаса прочности системы водоснабжения Москвы хватит в лучшем случае на 25 лет. В 2016 проблемам "Мортонграда" посвятили заседание в Общественной палате России. Его участники отметили, что в столичном регионе уже ощущается нехватка чистой питьевой воды, что массово нарушаются режимы зон охраны источников питьевого водоснабжения Москвы. Активная незаконная застройка и сброс сточных вод ведется не только в Красногорском округе. Все это противоречит Стратегии национальной безопасности, утвержденной президентом России в 2015 году. В ней говорилось об истощении водных ресурсов, о том, что нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические стандарты питьевой воды, развивать системы особо охраняемых природных территорий. Рекомендации Общественной палаты РФ пока на ход строительства ЖК "Ильинские луга" не повлияли.

"2017 год объявлен годом экологии. Давайте предотвратим хотя бы эту экологическую катастрофу, которая может произойти в результате строительства "Мортонграда", – говорит Лариса Фролова. – Чтобы люди в Москве могли жить спокойно и не думать, что они пьют: чистую воду из Москвы–реки или канализационные стоки из "Ильинских лугов".

Запаса прочности системы водоснабжения Москвы хватит в лучшем случае на 25 лет

Рублёвская и Западная водозаборные станции, куда могут попасть стоки "Мортонграда", обеспечивают питьевой водой 60 процентов населения столицы, и других запасов питьевой воды у них нет. "Не зря законодатель установил такие строгие нормы: в зонах источников питьевого водоснабжения вообще нельзя сбрасывать никакие стоки, – говорит Евгений Соседов. – Это позволит избежать отравления источников питьевого водоснабжения и любых чрезвычайных ситуаций при поломке очистных сооружений".

Строительство "Мортонграда" "Ильинские луга", по мнению активиста, угрожает национальной безопасности страны, потому что ставит под угрозу жизнеобеспечение столичного региона. "Такими действиями закладывается даже не бомба замедленного действия, заявляет Соседов. – Это можно назвать некой диверсией против миллионов москвичей".